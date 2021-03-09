《日本經濟新聞》9日報導，多名政府消息人士透露，日本政府內部已基本決定，為避免新冠肺炎（COVID-19）疫情失控，預計於今夏舉行的東京奧運會和殘奧會，將不開放外國觀眾入境日本觀看比賽。

《日本經濟新聞》指出，由於全球新冠肺炎疫情仍在升溫，且多國出現變種病毒，為確保東京奧運會和殘奧會能在安全的環境下舉辦，日本政府判斷，有必要限制只讓日本本土觀眾入場觀賽。

雖然正式決定應會在3月25日的聖火點燃儀式前後下達，但為了進行事先協調與準備，據稱日本政府內部已做出此無奈的決定。先前《讀賣新聞》的民調也指出，日本有高達77%民眾反對外國觀眾入境觀看東京奧運，同意者僅18%。

另「共同通信社」9日也報導，日本奧委會關係人士透露，3月25日將於福島縣足球設施「J-Village」舉行、原預計對外開放的聖火點燃儀式，為避免群聚感染，將禁止ㄧ般民眾進場觀禮。不過後續日本各地的聖火傳遞儀式，只要並非處於緊急狀態的區域，都獲准依計畫於公共道路上實施，包括2月7日才解除緊急狀態的栃木縣。但也呼籲民眾避免前往外縣市觀禮，最好在家觀看網路直播。

東京奧運籌委會主席橋本聖子同日則在受訪時表示，雖然先前暫定每4天為參賽者進行1次病毒檢測，但為因應傳染力較強的變種病毒，各單位正進行討論，可能進一步增加檢測頻率，並強調將結合PCR檢測和抗體檢測，盡力維護比賽的安全。

(中時新聞網)