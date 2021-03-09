據《韓聯社》報導，三星電子9日公佈2020年的營運報告，該公司去年設備總投資額為38.5兆韓元，同比增加11.6兆韓元，創下2017年半導體產業繁榮期（43.4兆韓元）以來最高值。其中半導體領域佔近8成投資，達32.9兆韓元，研發投資也創下歷史新高，達21.2兆韓元。

該報導指出，三星電子對半導體領域的投資額最大，為32.9萬億韓元，主要投資儲存晶片技術升級和增設產線、半導體晶圓代工5奈米EUV技術等。對螢幕和其他設施分別投資3.9兆韓元和1.7兆韓元。值得一提的是，去年的研發投入創下歷史新高，達到21.2兆韓元。研發經費佔銷售額的比例逐年增長，從2017年的7%、2018年的7.7%、2019年的8.8%一路上漲到去年的9%。

同期，主要產品中DRAM全球市佔率為43.1%，同比（43.7%）小幅下滑。電視機同比（30.9%）略增至31.9%，手機同比（17.5%）略降至16.2%。

另，三星電子去年五家主要客戶——蘋果、百思買（Best Buy）、德國電信、香港創科實業、威訊通信的整體銷售佔比為14%。三星另一主要客戶華為去年因受美國制裁影響半導體等零部件停供而不在列。

(中時新聞網)