美國電玩零售商GameStop大股東柯恩（Ryan Cohen）加入策略委員會後，激勵股價在8日暴漲超過40％。無獨有偶，與GameStop同為市場上做空最多的另外兩支股票Discovery及AMC Networks也在近日大漲。
GameStop日前宣布，柯恩將加入董事會新成立的策略規劃及資本委員會。柯恩自去年底買下GameStop 10％股票並成為董事後，便不斷催促GameStop轉型電子商務平台。
8日收盤GameStop股價暴漲41％至194.50美元，透露今年1月軋空之亂發生後，GameStop依舊是投資人眼中的熱門股。
旗下經營HGTV、探索頻道、Food Network及TLC等電視台的Discovery集團原本也是美國前十大做空股票，空單餘額比率超過27％。但今年1月Discovery+線上串流服務推出以來，股價漲幅達116％，並在8日收盤上漲4.7％至67.25美元，創下歷史新高。
(工商 )
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