鑒於近來原物料價格飛漲，為因應成本增加，美國企業目前正面臨調漲價格壓力。

用來製造醫療設備與海綿床墊的部分石化產品成本，早自2020年底已逐步上升，加上日前德州冰風暴迫使部分業者暫時關廠，預料其成本還會進一步增加。

以聚丙烯為例，根據能源與商品資訊提供商S＆P Global Platts指出，該石化產品價格上月在現貨市場已激增22％，然而到3月5日為止聚丙烯報價為每公噸2,398美元。

專門販售儲物盒和居家修繕工具的Container Store集團財務長米勒（Jeff Miller）聲稱，聚丙烯成本上升恐令公司毛利受到壓力。他補充先前因為運費增加，到2020年12月26日為止的第三季，公司毛利率減少90個基點到57.9％。不過在同時受惠於疫情帶動居家修繕風潮興起，該季銷售則增加兩成至2.755億美元。

目前Container Store正評估將對部分產品調高售價，它也不排除與商家進行協商或調整供貨來源，以減輕原物料成本增加的壓力。

至於美國床墊大廠Sleep Number財務長卡倫（David Callen）也透露，為抵銷部分化學製品的成本升高，今年調高床墊售價將是勢在必行。該公司過去也曾漲價，漲幅約在個位數。

(工商 )