近來美債殖利率攀升正提振美元跟進走強，不過美元目前是觸底回升或是熊市反彈，市場卻是看法分歧。分析師就技術線圖指出，如果美元指數能成功攻克200日移動均線，美元空頭氛圍將有望出現扭轉。

FactSet數據顯示，美元指數8日上漲0.3％到92.268，創2020年11月24日來最高價位，至於9日盤中小幅回落到92.02。累計3月迄今該指數已上漲1.5％，若從1月低點計算，彈升幅度更達2.6％。

傑富瑞投行外匯部門負責人貝特（Brad Bechtel)在給客戶的報告中提到，隨著美債殖利率續揚，美元升值走勢預料不變。

10年期美債殖利率8日再度站上1.6％，9日盤中則滑落到1.54％。美債殖利率攀高，不僅被認定是近來美股從成長股轉換到價值股的主因，在同時也對美元帶來支撐，因為它引發投資人對美國資產的需求增加。

看多美元前景的分析師指出，隨著全球經濟逐漸復甦，美國表現可望超越其他主要國家，這將迫使聯準會（Fed）比其他央行更早撤回貨幣刺激。

美銀分析師藍道（Ben Randol）認為，預期Fed將比其他央行提早進行貨幣政策正常化，已開始對美元升勢提供助力。他看好美元漲勢不變。

不過仍有多數分析師認為美元2021年將持續受壓。他們解釋，美債殖利率攀升不太可能持久，一旦全球債市重拾平衡，美元兌主要貨幣將再度走低。

(工商 )