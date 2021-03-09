今（9）日在嘉義市立棒球場進行的官辦熱身賽，中信兄弟原本取得4比0領先，7局下牛棚卻放火，王奕凱、吳俊偉輪番出狀況，尤其吳俊偉上來被擊出4支安打，中信連失4分，其中18記在王奕凱身上，是中信被富邦悍將以4比4逼和的關鍵。

昨天對樂天桃猿之戰，中信兄弟好不容易在8局上追成7比7平手，8局下換吳俊偉後援，結果他被敲出3支安打，失掉2分，終場中信以7比9落敗，吳俊偉吞下敗投。他去年以24個中繼點拿到聯盟「最佳中繼投手獎」，今年春訓的調整看來有些狀況，自責分率9.64也並不理想。

富邦悍將隊長林哲瑄3打數3安打「猛打賞」演出，陳真7局下的二壘安打送回2名跑者也相當關鍵。先發投手陳仕朋4.1局被敲5安、丟2分，前4局可圈可點，5局上才被中信打者突破。

中信先發洋投萊福力投4,1局退場，被擊出3支安打，送出4次三振，另有2次四壞球，表現還算稱職。牛棚方面，除了7局登板的2名投手王奕凱、吳俊偉以外，其他投手也都能完成任務。

此外，官辦熱身賽明天還有富邦悍將、樂天桃猿一場比賽，打完就將落幕，中信兄弟由於最後5連不勝，戰績2勝1和5敗確定在5隊中墊底。

(中時 )