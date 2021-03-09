「珍愛藻礁公投」連署人數即將衝破60萬大關，公投案訴求內容，也引起各界關注，並讓蔡政府也十分緊張，欲派人和環團溝通，但卻破局。前立委沈富雄與資深媒體人趙少康在節目中談論藻礁議題，趙少康問沈富雄，藻礁的台語要怎麼講，沈富雄則直言自己不會講，但他聽到答案後，卻忍不住與趙少康周便起來。

趙少康9日在政論節目《少康戰情室》中表示，「老沈我考你一個問題，你台語不錯，藻礁的台語怎麼講？」沈富雄回答，「我不會講，因為這真的好難，真的非常難」，這時趙少康公布答案，「我跟你說怎麼講，海草礁(台語)」，沈富雄聽到後則表示，「它藻用海草，你不能這樣講，你不能一個字變成兩個字」。

對此，趙少康回應，「那你就不要海，草礁也可以」，這時節目來賓之一的資深媒體人黃暐瀚連忙打圓場，指就是當地的人怎麼稱呼，「保護海草礁(台語)」，他們是這樣講的，何忠勳老師是這樣喊的。

此外，沈富雄也在節目中指出，重點不在保護藻礁，因為保護藻礁，很多人不懂，很多人不在乎，也不會去投票，但是因為今年有4個公投，可能會產生共伴效應，結果大家去投票就也順便投，但藻礁的保護，跟用電和能源配置，其實要連起來。趙少康也認同沈富雄的說法，指這是一個能源問題，不是環保對環保，是經濟對環保，且也不是沒有替代方案。

(中時新聞網)