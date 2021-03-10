英國哈利王子與妻子梅根的專訪播出後，哈利的父親王儲查爾斯不願置評；英國首相強生雖看了節目，但不會評論。而這場專訪在英國獨立電視台播出時，一共吸引超過1200萬人收看。

路透社報導，梅根（Meghan）在接受美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時透露，某個王室成員曾作種族歧視發言，她還曾被逼到想自殺的地步。

英國王位第1順位繼承人王儲查爾斯（Prince Charles）今天離開倫敦（London）一處疫苗接種中心時，被問及對專訪有何看法。查爾斯停下腳步抬起頭，之後就轉身離開。

首相強生（Boris Johnson）的發言人今天也被問及，強生是否看過昨晚在英國電視台播出的專訪，發言人說：「他看了。但昨晚你們已聽到首相在記者會上所言，我不會進一步發言。」

強生昨天在記者會上說，自己很久沒評論王室事務，他無意打破慣例。

根據英國獨立電視台（ITV）王室新聞編輯希普（Chris Ship），繼美國播出專訪後，ITV昨晚也播出這場為時2個鐘頭訪問，尖峰時段共吸引1230萬人收看，整場節目平均觀眾數為1100萬人，同時段有54%的電視觀眾在觀看這場訪問。

(中央社)