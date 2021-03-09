香港一名51歲有長期病患男子，3日接種科興疫苗，其後不適，8日送往香港伊利沙伯醫院，並於晚上轉到加護病房，情況危殆，是香港近3日內出現第3例疑似接種疫苗後病情危急個案。

據香港醫管局提供的資料，該名51歲男子，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症，他於月6日開始感到氣促、咳嗽和有痰，8日於伊利沙伯醫院急診室求醫，需要住院，初步診斷為急性心肌梗塞，並於昨晚轉往加護病房作進一步治療，現在情況危急，他曾於3日在香港源禾路體育館社區疫苗接種中心接種一劑科興新冠疫苗。

(中時 )