福原愛飆霸氣的東北話

一周以來日本前桌明星福原愛與台灣選手江宏傑傳出婚姻觸礁，日本與台灣的網民大多對福原愛較不諒解。而令人意外的是，在福原愛可能因出軌而致婚姻亮紅燈的氣氛下，唯獨大陸網民一面倒地予以力挺，其中關鍵因素在於福原愛過去經常到東北遼寧省進行桌球訓練，學了一口流利的東北話，因此在大陸擁有大量粉絲；而她的丈夫江宏傑則在不斷惡化的兩岸關係下成為大陸網民的出氣筒，因此一面倒地「站愛醬、反台男」。

福原愛與江宏傑婚姻多年來受到日本與台灣媒體的關注，兩人婚後育有2子，表面上看似非常幸福，但今年以來有關兩人婚姻觸礁的傳聞增多，日媒甚至拍攝到她與異性友人出入旅店的照片，使得日本社會普遍不支持福原愛。台灣網民的反應與日本也差不多，從最早同情她受到夫家的冷落，到後來質疑她說謊與疑似出軌的行為。

福原愛與另一男子約會的消息傳出後，一夜之間在大陸微博上引來超過7億的點閱流量，快速奔上微博熱搜排行榜。（圖／日本女性seven雜誌）

與大陸有相當淵源的福原愛在大陸擁有大量粉絲，有關她發生婚外戀情新聞也在大陸迅速擴散。據日媒指出，福原愛與另一男子約會的消息傳出後，一夜之間在大陸微博上引來超過7億的點閱流量，快速奔上微博熱搜排行榜。而且大陸網上幾乎看不到對福原愛的批評，反而更多的是支持她的聲音。大陸網民在微博留言對福原愛給予溫暖言語支持：「小愛，如果不幸福的話，就離婚吧」、「愛醬，要堅持自我，實在不行就回中國吧！」與此同時更出現許多批評江宏傑的評論，例如：「你根本不配得到福原愛的愛！能娶到這麼優秀的妻子，卻不懂得珍惜！」

有熟悉中國事務的日媒記者指出，大陸網民與台日反應截然不同，主要是福原愛多年來與大陸關係密切，因為從福原愛10歲起每年都會前往大陸遼寧省進行至少1個月的桌球訓練，與大陸桌球界淵源很深。且由於經常去遼寧，福原愛也學了一口流利的東北話，出名之後接受陸媒訪問時，能以日本球星的身份，用流利的東北話應答，深獲大陸民眾的好感。

經常到大陸東北的福原愛學了一口流利的東北話，出名之後接受陸媒訪問時，能以日本球星的身份，用流利的東北話應答，深獲大陸民眾的好感。（圖／新華社）

大陸網上流傳有關福原愛小時候練球的視頻，其可愛的模樣深受大陸民眾的喜愛，加上一口流利的東北話與爽直的個性，讓很多大陸人都把她當作中國的女兒。（圖／網路）

此外，福原愛對於中國大也多次表達她的愛心與關懷，這在日本體育明星裡是僅見的一位。她在2008年汶川大地震時曾為災區奔走募款，並在媒體上呼籲國際友人協助災區救援與重建，尤其是在一次採訪中，大陸記者對福原愛說日本也派出了60個人的救援隊時，福原愛一句豪爽的東北話「那他媽哪夠啊！」完全虜獲了無數大陸民眾的心，深深喜愛上這位個性耿直的日本姑娘。2016年福原愛宣佈與台灣選手江宏傑結婚時，大陸粉絲們極感失望，婚後福原愛講華語的東北腔改為台灣腔，更讓很多網民非常惋惜。

福原愛受訪談汶川地震救援時用東北話爆粗口，大陸網民覺得很可愛

在福原愛的婚變事件上，大陸網民投射在她身上的關切與支持還被近期對立的兩岸關係所強化，網上的言論從批評江宏傑「配不上」福原愛， 擴大至「台男不可嫁」，「東北就是她娘家，竟然被台灣人欺負了？」有媒體指出，這種對台灣的批評已走向具有強烈地域歧視的言論，也就是大陸過去所稱的「地圖砲」。如此一來，兩岸日趨惡化的關係，鳳梨、口罩等等議題都被網民拿出來發洩情緒。

從這次大陸網民一面倒地「站愛醬、反台男」可以觀察到，以後出了什麼事情，大陸民意也很可能第一時間「支持所有與台灣對立的一方」。冰凍三尺非一日之寒，台灣執政黨多年來的反華仇中政策，在一些點點滴滴的事情上累積了彼此的惡感。就連輸往大陸的鳳梨被禁，都有台灣農民在電視上嘲笑說：「最爛的鳳梨都賣去大陸」、「只要蘿蔔弄得像鳳梨，大陸一樣會要。」在這樣冷嘲熱諷的氣氛下，逞一時口舌之快，不止失去了自尊，也打壞了台灣產品多年來累積的聲譽，不知得花多少力氣才能挽回。大陸網上評論也表示，兩岸從這些小事反應出來的民眾情緒是最樸素、最真實的。若此次福原愛嫁的不是台灣男人，而是大陸人，大陸輿論會否如此一面倒，非常值得思索。

(中時新聞網)