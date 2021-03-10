你知道嗎，以下這些症狀，專業醫生都稱其為過敏：

◎每次一戴項鍊或耳環，皮膚就發炎……。

◎吃水蜜桃、櫻桃、蘋果時，喉嚨有刺痛感……。（像是電影《寄生上流》的女管家）

◎運動完，全身上下竟然起疹子！

◎只要服用感冒藥，眼睛就會腫起來……。

還有，被蜜蜂螫到後失去意識、皮膚發炎一再復發、

吃到肉乾或香腸這類加工肉品後皮膚起疹子等，

這些擠滿各醫院診間的症狀，通通稱為「過敏」。

過敏總是反覆出現，處理起來也很棘手。

因為就算你覺得自己過敏，也難以決定該去掛哪一科醫治。

所以，家裡必須常備本書以便查閱、正確處理。

本書由韓國首間過敏門診、世界過敏組織指定的專家資源中心主導，

集結了韓國首爾大學附設醫院總院、盆唐首爾大學附設醫院、獵鷹醫院

等首爾大學醫院的過敏內科權威們，一起撰寫。

依各種過敏症狀分章節，再用你問我答的方式，

就像你私下跟過敏專科醫師對話一樣，告訴你如何緩解與擺脫。

◎流鼻水、鼻塞，身體好像也在發燒……

假如流鼻水、鼻塞持續十天以上，那就不是感冒，而是過敏，

你是得了過敏性鼻炎還是感冒？兩者的治療方式也不同。

置之不理會演變成氣喘，如何判斷？本書有答案。

◎學會和異位性皮膚炎和平相處

「我的孩子有異位性皮膚炎，所以我不曾餵他喝牛奶和吃蛋。」

只要提到異位性皮膚炎，大家便聯想到食物，然而那只占40%左右。

比起盲目避開食物，你該做的第一件事是寫食物日記。

記錄自己吃了什麼、何時吃的，並寫下症狀的時間，再去找醫生。

還有，某些過敏症狀，為何長大就消失，但卻換成了其他部位？

原來，「過敏是一種進行式」，不會只在單一器官發生。

◎梅雨季氣喘、流鼻水，小心黴菌引發過敏

明明沒有支氣管疾病，為什麼會這樣呢？

很有可能是室、內外黴菌所引起的。

在室外，你可以戴口罩；在室內，你得經常打掃、保持乾燥並除霉。

但如果你打掃過頭太愛乾淨，更容易過敏，這又是什麼原理？

還有更多更多關於你對於過敏的疑問：

‧如果對金屬過敏，就無法植牙嗎？

‧對蛋過敏的孩子，可以打流感疫苗嗎？

‧市售的那些預防過敏的寢具，真的有效嗎？

‧本來對某種食物過敏，某次吃完之後沒事，以後就能繼續吃嗎？

‧如果搬到空氣清新的地方，氣喘就會痊癒嗎？懷孕期間可以使用氣喘藥嗎？

‧異位性皮膚炎會傳染給其他人嗎……？

過敏，多數人不會把它當成一種病，卻總在不知不覺中吞噬你的日常，

不是忍一忍就沒事，現在，是預防和擺脫它的時候！

【精彩書摘】

感冒意指病毒所引起的疾病，通常會出現流鼻水、鼻塞、打噴嚏、喉嚨痛、咳嗽、發燒、肌肉痛、頭痛等症狀，這些症狀大部分持續一週到十天左右就會好轉。

但是有一種疾病必須跟感冒好好區分清楚，那就是過敏性鼻炎。流鼻水、鼻塞、打噴嚏是過敏性鼻炎的主要症狀，有時也會伴隨咳嗽，和感冒很像。然而，這兩個是截然不同的疾病。有別於病毒感染的感冒，過敏性鼻炎是跟病毒沒有任何關聯的過敏性疾病。也就是說，過敏性鼻炎是因為對無害的特定物質產生過度反應，進而導致鼻腔黏膜發炎。引起過敏性發炎的誘因物質稱為「過敏原」，典型的過敏原有塵蟎、花粉、動物毛髮、黴菌、蟑螂、食物等，引起症狀的過敏原每個人迥然不同。

如同前文所述，過敏性鼻炎和感冒的症狀極其類似，所以難以從症狀加以區別，但是依然有幾個差異。過敏性鼻炎的典型症狀有打噴嚏、鼻水清澈、鼻塞、鼻涕倒流、鼻子和眼睛周圍發癢。

如果是過敏性鼻炎，會有疑似發燒的症狀，但是實際上並不會出現高燒（18度以上），也不會有肌肉痛、喉嚨痛等症狀。如果是感冒，咳嗽算是常見的症狀；如果是過敏性鼻炎、氣喘、支氣管敏感或鼻涕倒流，則會伴隨著咳嗽這項症狀。再者，如果是感冒，一天下來，症狀通常沒什麼變化；但是過敏性鼻炎，症狀在凌晨或早上較為嚴重，不過只要一到下午，多半就會改善了。

有的過敏性鼻炎症狀只在特定季節才會出現（季節性），有的則是一年到頭都有症狀（常年性）。每到春天就會患上傷風感冒並為此所苦長達一個月以上的人，通常患有季節性過敏性鼻炎。

我們之所以要區分感冒和過敏性鼻炎，最重要的原因是兩者的治療方式不同。有句話說，如果感冒了，吃藥後一週會痊癒，不吃藥也是7天會痊癒，意思就是感冒只要過一段時間就會好轉。病毒是感冒的致因，但是沒有可以治療病毒的藥物。假如有人問：「那為什麼要吃感冒藥？」那我們可以說，是為了要消除症狀所帶來的不適感。

然而矛盾的是，有不少人認為需要治療的過敏性鼻炎可以一忍再忍甚至忽視它，但是，過一段時間後就會好轉的感冒卻非得吃感冒藥不可。

(本文摘自《過敏解方全書》/大是文化)

【作者簡介】

趙相憲

為首爾大學醫院過敏內科教授、首爾大學醫學研究院過敏及臨床免疫研究所所長、首爾大學附設醫院藥物安全中心院長、懸浮微粒中心理事、醫學翰林院評議員、國際氣喘學會亞太地區會長、國際過敏學術研討會正式會員。

朴興雨

首爾大學醫院／過敏內科教授

姜惠鍊

首爾大學醫院／過敏內科教授

李瑞英

首爾大學醫院／過敏內科教授

張允碩

盆唐首爾大學醫院／過敏內科教授

金世勳

盆唐首爾大學醫院／過敏內科教授

金善信

首爾大學醫院江南中心／過敏內科教授

李素熙

首爾大學醫院江南中心／過敏內科教授

梁珉錫

首爾大學波拉美醫院／過敏內科教授

【譯者簡介】

林育帆

畢業於政治大學韓文系。熱愛文字，認為能用文字慢慢說話是件美好的事。

《過敏解方全書》/大是文化

(中時新聞網)