【回憶殺】62歲資深女星王淑娟，因演出《花系列》紅遍台灣80年代，由於她多飾演悲劇角色，還被封為「苦情天后」，然而事業如日中天之際，她卻突然消失13年，為了照顧父母決定息影，還面臨投資失敗的情況，遭遇人生低潮，她沒有被打敗，於2015再度重回到螢光幕前，喚醒許多人的青春回憶。

王淑娟「苦情天后」的名號響亮，在全盛時期，甚至一天有4部她的戲在同時播出，曝光度十分驚人，正當紅時，孝順的她為了罹癌父親引退，開始嘗試跨行投資不少產業，包括成衣業、餐飲等等，沒想到頻頻失敗，最後竟賠進了將近6千萬，所幸她本人十分樂觀，雖然難過但錢也拿不回來，「就當一個教訓，買一個經驗吧！」

王淑娟在事業如日中天之際息影。(中時資料照)

王淑娟全盛時期被封為「九點半女王」。(中時資料照)

2015年，王淑娟終於復出，也開始嘗試寫劇本，而圈外男友始終陪伴在她身邊，一牽手就是21年，王淑娟曾透露，自己秉持著不婚不生的原則，因此拒絕過男友的求婚，儘管對方是獨子卻還是尊重她的決定，讓王淑娟十分感動，由於她在息影時，出現甲狀腺亢進、脊椎側彎等身體狀況，男友擔心她懷孕會壓迫到脊椎，還因此跑去結紮，無論如何都將她擺在第一位。

王淑娟如今回到螢光幕前，還開始創作劇本。(中時資料照)

儘管2人已經像老夫老妻般，男友卻還是都將最好、最新奇的東西留給她，王淑娟回想他們相遇時，第一次在餐廳遇到男友，對方正在掃地，讓她以為是工人，而對方也以為她只是臨時演員，他們從不是為了金錢或地位才選擇對方，因此到現在都是財務各自獨立，男友曾對她浪漫告白，感謝她多年陪伴，王淑娟也難得感性地說，「但我才想要感謝你，讓我有機會過不一樣的生活。」

(中時新聞網)