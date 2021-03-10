統一獅隊及中信兄弟象隊的粉絲們注意了！中華職棒宣布2021年球季開幕戰將於3月13日開打，由統一獅隊在台南主球場迎戰中信兄弟隊，隔日再與重返中職後例行賽首次亮相的味全龍交手，這消息肯定讓球迷們都引頸期待，運彩經銷商王佳蓁也認為中職球賽必可增加運彩買氣。

中職313開打象獅大戰 球迷買運彩看比賽更精彩

中華職棒一直是球迷心中最精彩的球賽之一，新年第一場對戰絕對精彩吸睛，對運彩彩迷來說更是振奮人心。王佳蓁表示，多數人投注中職會玩比較好預測的「大小」玩法，很適合初接觸運彩的玩法，因為「大小」玩法是預測兩隊總分大或是小於運彩指定總得分，是一種好玩的簡單玩法。

王佳蓁表示會與客人討論球賽，可以增進彼此情誼/ 截取自youtube

王佳蓁進一步分析，通常買運彩的球迷會在開賽前先買，然後看球賽時會更刺激。同時店內也有大螢幕電視，有些人會選擇直接在店裡觀賽，老闆會和客人互相討論賽事，一起為支持的隊伍歡呼、加油，臨場感十足，也同時增進與客人情誼。過往中職比賽一直都非常受到彩迷歡迎，相信今年仍在疫情中開打，必定成為很多人最期盼的賽事之一。

眼看球季開幕戰就要開打，你支持哪個隊伍呢？無論是運彩老手還是新手，絕對要趁中職賽事投注運彩，除了拚手氣和增加觀賽刺激感外，每消費100元中就有10元會挹注運動發展基金，幫助台灣體育人才培育及發展，讓買運彩成為好處多多的事！

(中時新聞網)