從命理學來看，居家風水對家人的運勢影響極大，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，沙發對大門、財位靠窗戶、鞋櫃對大門都是不利財運的風水，會嚇跑財神爺，不但難以聚財，甚至還會招來霉運、影響身體健康。

▍1.沙發對大門

客廳沙發若是正對大門擺放，非常不利居家風水，沙發是客廳的核心，也是休息場所，氣場要安靜，而大門處的氣場動盪不安，容易造成沙發周邊的氣場紊亂，使得家人精神緊張，心思在外，生活中出手闊綽，賺得多但花更多，錢財流失嚴重。

▍2.財位靠窗戶

財位位於大門的對角線位置，風水好壞直接影響著全家人的財運發展。從風水學的角度來說，財位宜藏風聚氣，唯有聚靜氣，才可生萬財。因此，財位處一定不可設置窗戶，這樣財位的吉祥之氣就會被吹散，導致家人財運衰敗，破財、漏財嚴重。若是出現這種情況，可以在財位擺放招財物、招財水晶來凝聚氣場。

▍3.鞋櫃對大門

許多人會在大門設置鞋櫃，不過在設計時一定要注意，不可正對大門擺放，這在風水學中是非常不利財運的。因為鞋子每天沾染很多不潔之氣，若是正對大門放置，就會讓進入大門的吉祥之氣全被污染，使得家中氣場污濁，家人的財運也會隨之下降。

▍4.魚缸擺太多

在風水學中，水代表著財富，於是很多人都喜歡擺放魚缸、水景，在美化家居環境的同時，還可以催旺家宅財運。不過，並不是水越多財運就越旺，因為水屬陰，如果家中的魚缸或水景過多，就會導致水氣過猛，家中變得陰暗潮濕，不但無法招財，反而會招來霉運，影響身體健康。

▍5.住宅靠高速公路

除了居家內部影響，還有很多外部因素對家中財運的影響也很大，如住宅外有流速較快的河流，或是有高速公路，車速行駛較快，都會造成居住者左手賺錢、右手花錢，難有積蓄。長時間下去，還會導致家人出現神經衰弱、精神萎靡不振的現象，不利身體健康。

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(中時新聞網)