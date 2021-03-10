英國醫生向所有咖啡愛好者提出警告，如果民眾習慣喝預磨咖啡粉沖泡出來的咖啡，可能已經在不知情的情況下喝進不少小強。

英國醫生拉傑（Karan Raj）向所有咖啡愛好者提出警告，如果民眾習慣喝預磨咖啡粉沖泡出來的咖啡，可能已經在不知情的情況下喝進不少小強。

英國《太陽報》（The Sun）報導，英國醫生拉傑（Karan Raj）最近拍攝TikTok短片，向所有咖啡愛好者提出警告，指出民眾從各個店家中購買的預磨咖啡粉，很可能摻進了已經磨成粉的蟑螂等昆蟲屍體，導致民眾在不知不覺中把這些屍體喝下肚。

拉傑說，一定比例的咖啡豆都被蟑螂或其他昆蟲爬過、甚至隱藏其中，他發現預磨咖啡粉通常是從大量庫存中加工而成，在處理豆子的過程中，這些蟑螂幾乎無法被排除在外，所以牠們跟著豆子被烘培、磨碎成粉末。

他還說，多數國家的食品主管機關都允許食物中殘存一定比例的蟲子，甚至指出在2009年，美國的主管機構允許咖啡豆殘存多達10%的昆蟲污漬。

蒙大拿大學（University of Montana）學生物學教授艾姆蘭（Douglas Emlen）也支持拉傑的蟑螂理論，指出他認識的一名教授在研究蟑螂多年後，開始對蟑螂嚴重過敏，一碰觸到蟑螂就會有過敏反應，這名教授在喝由預磨咖啡粉沖泡的咖啡後，也會有相同的過敏反應，由此證明預磨咖啡粉可能摻進了蟑螂屍體。

拉傑的警告影片獲得超過150萬人次觀看，並且引起網友熱烈迴響，有網友看了影片後下定決心從此不喝咖啡，也有網友抱怨拉傑不需要把這件事告訴公開，壞了他們的晨間雅性。

(中時新聞網)