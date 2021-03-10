牛津大學法律系畢業的西迪奎（Faiz Siddiqui）先前就告過母校

一名從英國名校牛津大學畢業的男子在失業後，竟然控告住在杜拜的富有父母，說他完全靠爸靠媽，由於健康問題，雖然已成年，但因為很「脆弱」，因此有權讓他們養一輩子。

據《每日郵報》（Daily Mail）9日報導，41歲的西迪克（Faiz Siddiqui）從牛津大學布雷齊諾斯學院（Brasenose College）畢業後，先後待過好幾家律師事務所，但從2011年起，就一直處於失業狀態。他說，如果爸媽不付生活費，就是違反人權。

事實上，3年前他才告過母校，說他沒成為國際貿易法律師，是由於學校誤人子弟，沒給他一等的畢業成績，以致他和同學收入差距達百萬英鎊。因此，他控告牛津大學，並索賠100萬鎊（近4,000萬台幣）。不過，後來高等法院駁回了這起訟案。

A 41-year-old #unemployed #Oxford graduate has dragged his #parents to court in a bid to force them to pay him financial support for life. https://t.co/nts7SVfjKr — India.com (@indiacom) March 9, 2021

而西迪克的父親賈維德（Javed）高齡71，母親拉克珊達（Rakshanda）也69歲了。雖然兒子已經邁入中年，但他們1星期還是給他超過400英鎊（15,740台幣）的零用錢，並幫他支付開銷。

然而，老夫妻和兒子發生爭吵後，如今想要減少資助。他們說，兒子難搞，需索無度，又執拗。去年西迪克提出告訴後，已被家事法庭駁回，但現在案子已送往上訴法院。家庭律師華蕭（Justin Warshaw QC）說，這對長期飽受折磨的父母心裡有數，養兒子到甚麼樣的程度才適當。

(中時新聞網)