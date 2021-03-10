台積電魅力不只狂吸台股散戶，連韓國投資人也慕名搶進！據韓國證券集保（Korea Securities Depository）統計，最受韓國投資人喜愛的外國企業股票，特斯拉居冠，台積電躍居第4。法人分析原因，認為台積電市值超車三星，為全球市值最高的半導體企業，且台積電先進製程技術稱霸業界 ，最新3 奈米製程依進度將於2022年量產，領先南韓大廠三星，因此擄獲全球投資人目光。

韓媒Koreaherald報導，據韓國證券集保最新數據，在過去2個月，南韓投資人買超特斯拉股票價值約13.6億美元（約台幣384億元）居首位，其次是蘋果，Palantir與台積電分別排名第3、第4。

不在意台積電是三星競爭對手，南韓投資人掌握機會搶搭投資列車。法人分析指出，台積電市值超越三星，為全球市值最高半導體企業，加上台積電最先進3奈米製程將如期量產，因此吸引全球聰明錢進場買進。

台積電與三星在先進製程激戰，雖然三星在5 奈米迎頭趕上台積電腳步，於2020 年正式量產，但3奈米製程部分，台積電沿用FinFET技術，進度比預期超前一些，預計今年下半年試產，明（2022）年下半年進入量產，而三星3奈米仍只聞樓梯響階段，業界指出，三星採用GAA技術，在逼近摩爾定律極限下，先進技術研發上面臨困境。

近期美債殖利率飆升，美國科技股淪為重災區，外資提款台積電成為這波殺盤的兇手，台積電從1月下旬觸及679元天價後，股價持續回檔修正，9日一度摜破590元，最低來到585元，終場跌幅收歛，僅小跌3元、收在595元。外資持續賣超1.9萬張，賣壓似乎仍未解除。

國內投資人對於台積電更是捧場，股價愈跌買愈兇，截至3月5日止，台積電散戶人數衝上90.6萬人，較前一周（2月26日）激增近6.6萬人，市場人氣爆棚。

(中時新聞網)