中南部水情告急，多個水庫蓄水率僅剩不到10%，恐面臨56年來最大旱災，其中台南白河水庫蓄水率更是直接掛零見底，讓不少人憂心忡忡。但其實白河水庫因淤積嚴重，早在3年前就被認為「壽終正寢」，水利署只能利用枯水期清淤，試圖讓白河水庫活過來。

啟用長達56年的白河水庫，淤積量高達60%以上，為全台第2名，從最開始的蓄水量2253萬立方公尺，不斷縮減為如今的970萬立方公尺，連年泥沙淤積導致水庫喪失功用，下游農田也無奈休耕，衝擊蓮花農民。

白河水庫近年來蓄水量一直掛零。(圖／台灣水庫即時水情)

儘管水利署在枯水期不斷清除淤積，但清淤速度根本趕不上淤積，只能仰賴地下水與烏山頭水庫支援供灌。但隨著近日南部各大水庫告急，供水出現危機，台南市長黃偉哲也表示，若台南出現供水不足，會直接選擇鑿井。

目前水利署依舊持續進行白河水庫清淤工程，怪手每天努力工作，施做壩體改善和防淤防洪隧道工程，採取「水力抽泥」與「陸上開挖」兩種方式以減緩淤沙累積速度，同時增加排砂量，拼在118年前恢復蓄水量，延長水庫壽命。

(中時新聞網)