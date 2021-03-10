被封為「日本第一Coser」的27歲正妹Enako（えなこ），外型甜美又可愛，在她154公分的嬌小身材下，更有著E罩杯傲人上圍，火辣身材讓她的社群網站吸引超過百萬粉絲追蹤。下月將推出個人寫真集的她，昨(9日)更為了宣傳豁出去，公開一段她在溫泉取景時的浴巾突然掉落片，而她當下更是忍不住「啊！」的驚呼出聲。

Enako昨日為了宣傳寫真新書豁出去，在推特上傳一段長達33秒的溫泉取景片，還直接明瞭地幫粉絲劃重點「拍照時浴巾掉了」，影片上傳不到半天，吸引25萬人爭睹養眼畫面。

影片中圍著浴巾的Enako，在攝影師的指導下，敬業地在溫泉邊擺出各種撩人姿勢讓攝影師拍下她最完美的一面，未料就在她撫媚咬著浴巾一角的當下，浴巾突然整條掉在地上，讓她自己也被嚇到，忍不住發出驚呼：「啊！」

幸好Enako早已做好防護措施，因此當浴巾掉下來的時候，網友只看到她身上所穿的膚色比基尼泳裝。而Enako的養眼影片也吸引PTT網友熱議，有人直言「期待走光的我也太蠢了」，但也有人誠實地說「饒是如此，老衲也頂不住」。

(中時新聞網)