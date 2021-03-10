《國防新聞》（Defense News）8日報導，儘管美國陸軍國民兵單位在約1年內有3架UH-60L「黑鷹」通用直升機墜毀，導致9名官兵殉職，但美國陸軍負責行動、計畫與訓練的飛行事務主管麥柯里准將表示，他不認為陸軍黑鷹機隊存在與操作、訓練、後勤有關的系統性問題。

麥柯里准將表示，只要有意外發生，美國陸軍都會展開調查，力求阻止悲劇再度上演。而根據目前所獲得的資料，並無法證明黑鷹機隊現有的操作、訓練、後勤體制存在問題。不過他也表示，儘管UH-60L仍不斷接受改良，但擁有數位化座艙的新型UH-60V將帶來更好的效果；並強調國民兵並非是撿現役單位的舊貨，以最舊型UH-60A來說，國民兵預計2022財年便會將其全面退役，比美國陸軍現役單位還早2年。

自2019年12月起，美國陸軍國民兵已發生3起黑鷹直升機的墜毀意外，其中1架隸屬於明尼蘇達州國民兵、1架隸屬於紐約州國民兵、1架隸屬於愛達荷州國民兵，共造成9名官兵殉職。而除了國民兵外，美國陸軍1架MH-60特戰型黑鷹直升機也在2020年8月失事墜毀，機上2名來自第160特種作戰航空團的官兵殉職，另有3人受傷。

美國陸軍戰備中心（CRC）告訴《國防新聞》，若從2018財年算起，美國陸軍航空單位的A級事故（造成200萬美元以上的損失、飛機損壞、或重大人員傷亡者）中，有86%為人為失誤引起，其餘14%則是機械故障。為加強飛官因應緊急事態的能力，美國陸軍已對緊急應變程序進行改良，讓飛官專注於面對眼前的狀況，提高生還機率。

(中時新聞網)