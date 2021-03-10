家暴對於被害人都會產生難以言喻的恐懼，只能申請保護令，請求警方保護。日前美國一場家暴線上聽證會，被害女子審訊過程中，一個小動作，讓檢察官驚覺不對勁，懷疑施暴男就在女方家中，不僅當場安撫被害人，同時立刻報警逮捕男子，解除了一場危機，神反應被網友讚爆。

根據外媒《LAW&CRIME》報導，該起事件發生在美國密西根州，21歲、有多項前科的施暴男哈里斯(Coby Harris)早前因動手毆打情侶琳賽(Mary Lindsey)遭警方逮捕，琳賽也聲請保護令，試圖遠離暴力男友。

視訊開庭過程中，檢察官發現被害女子神情恐懼，還不停張望旁邊，識破家暴男就在旁邊，邊呈報法官並私下聯絡警方，順利逮捕人，救了女子一命。(圖／B.C. & Lowy)

未料保護令視訊審理當天，琳賽在鏡頭前支吾其詞，不僅神情恐懼，更不時張望旁邊，哈里斯也出現諸多奇怪舉動，不時走動，彷彿在警告、威嚇。助理檢察官戴維斯(Deborah Davis)發現後，隨即打斷辯護律師發言，對法官說「我有理由相信被告目前就在原告旁邊」，要求確保琳賽安全後再繼續審理。

法官當下也察覺異狀，先問了琳賽所在之處，接著詢問哈里斯住址，哈里斯隨口扯謊地址，遭法官識破，當場要求哈里斯拿著手機，走到門口拍下門牌號碼回報。

哈里斯趕緊狡辯，稱自己手機電量剩2%，正在邊充電邊視訊，無法離開，此時警方抵達現場，檢察官要求琳賽去開門，更不忘囑咐她記得帶著手機，以確保安全。

警方入內後順利將哈里斯逮捕，法官隨後撤銷哈里斯保釋資格，哈里斯不斷狡辯，還稱自己與琳賽都不喜歡保護令，要求法院撤銷，讓法官當場開罵：「我勸你別繼續說了，現在你有1000萬美金也無法交保」、「我第一次遇見你這種被告，竟然敢跑到原告身邊，意圖威脅人」。

影片經過《B.C. & Lowy》翻譯後，不少網友大讚檢察官：「全場MVP」、「神反應」、「太聰明了」，也有人表示：「法官也很猛，應變超快」、「辯護律師臉都黑了」、「法官叫男的去拍門牌回報也很讚，真的神」、「檢察官、法官和警方配合的也太好，根本三排吧XD」。

影音取自YouTube/B.C. & Lowy，若被刪除請見諒。

(中時新聞網)