位在永康商圈的人氣地中海料理「Toasteria Cafe」即將邁入13年，近期創辦人Tomer特別推出15道全新菜色及34款全新飲品，以地中海經典的海鮮、起司、雞肝與羊肉等食材為主題，推出份量充足的家常料理，適合三五好友分食，更可以「以酒酌餐」享受微醺時光。

最吸睛的焦點非「火烤章魚腳」莫屬，以5小時低溫烹調再火烤炙燒，搭配奶油地瓜泥和自製地中海哈里薩醬，吃得到火烤甜椒搭配蕃茄紅醬，再淋上自製大蒜油，是感受視覺與味覺的雙重享受，而「香料厚切牛舌」則是高壓燉煮1小時的厚切牛舌，使用薑黃、洋蔥、檸檬及香菜調味，軟嫩口感Q彈細緻，相當驚艷味蕾。

「火烤章魚腳」莫屬，以5小時低溫烹調再火烤炙燒，搭配奶油地瓜泥和自製地中海哈里薩醬，「香料厚切牛舌」則是高壓燉煮1小時的厚切牛舌，軟嫩口感Q彈細緻。（圖／楊婕安攝）

「灸燒生鮪魚塔塔冷盤」也是一大亮點，以高溫炙燒生鮪魚至半生熟，搭配自製紅蔥頭酥和紅蔥頭油，搭配自製地中海哈里薩醬，美味又奢華。想嘗試地中海家常美味的人也推薦「酒香雞肝慕斯」，以綿密慕斯搭配焦糖洋蔥、自製酒燒野莓果醬及烤杏仁片，外觀十分討喜。

灸燒生鮪魚塔塔冷盤（左）及酒香雞肝慕斯（右）也是亮點。（圖／楊婕安攝）

起司控則不能錯過「香煎哈魯米起司」，嚴選台中Dida Creamery職人乳酪高品質手做哈魯米起司，在煎烤後更能吃出鹹香滋味，口感有如雞肉般彈嫩，搭配炙燒蕃茄、卡拉馬塔橄欖、酸豆、鯷魚，風味獨特又健康。

起司控則不能錯過口感鹹香的「香煎哈魯米起司」。（圖／楊婕安攝）

同樣高人氣的菜色還有水波蛋料理「羊肉夏卡蘇卡」，使用新鮮蕃茄、炒洋蔥和小茴香等阿拉伯香料調味，是中東非常受歡迎的早餐料理，搭上吸飽醬汁的麵包一起吃最滿足，而富有高纖維蛋白質的鷹嘴豆泥「摩洛哥羊肉胡姆斯」也是必點，營養價值高又有濃郁口感。

高人氣的水波蛋料理「羊肉夏卡蘇卡」，是中東非常受歡迎的早餐。（圖／楊婕安攝）

富有高纖維蛋白質的鷹嘴豆泥「摩洛哥羊肉胡姆斯」也是必點，營養價值高又有濃郁口感。（圖／楊婕安攝）

最後別忘記以「巧克力慕斯三重奏」為聚餐做出完美結尾，以法國70%黑巧克力製作而成的巧克力慕斯，搭配中東白芝麻醬、有機棗蜜、馬茲卡彭起司，再撒上巧克力薄片和開心果碎，香氣濃郁、口感綿密，保證讓人一口接一口。

「巧克力慕斯三重奏」以法國70%黑巧克力製作而成。（圖／楊婕安攝）

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★獎品內容 ｜ 「摩洛哥羊肉胡姆斯」兌換券5張

★活動時間 ｜ 即日起-3/19

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(中時新聞網)