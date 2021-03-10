民進黨台南市立委王定宇遭狗仔抓包爽睡同黨發言人顏若芳香閨，就連老婆李淑吟生日當天也跑去過夜，頻率高時甚至一周睡5夜，引發軒然大波。對此有名嘴爆料，表示狗仔要拍的其實根本不是顏若芳，而是「另外一人」。

王定宇遭爆立院提供的免費會館不住，卻跑去與顏若芳同居，頻率高時一周甚至睡5天，就連妻子李淑吟生日當天也不忘跑去「顏家」過夜，事件爆發後兩人透過電話異口同聲否認此事，但王定宇取消早上的挺鳳梨記者會，過往一天可以PO 7、8篇文的臉書也都停在15小時前，顏若芳同樣至今沒有露面，臉書也暫停更新，但依舊無法阻止遭網友灌爆的窘境。

名嘴許聖梅爆料，表示周刊狗仔要抓的其實不是顏若芳，而是另一件事情，才會跟拍王定宇。(圖／本報資料照)

對此名嘴許聖梅在政論節目《國民大會》上爆料，表示該周刊早從去年11月就開始跟拍王定宇了，王定宇卻說自己最近幾個月才搬進去，意思是說2人剛當室友就被拍，這料會不會太精準，有這麼巧？

許聖梅表示，她推測狗仔其實早在更久之前就開始跟拍，根據自己以前當狗仔的經驗，2人互動實在很怪，「愛的早餐」還能巧妙換手，若2人只是單純房東房客，為何出門時還要左顧右盼，這麼小心翼翼？

許聖梅說，狗仔會跟拍王定宇，主要是因為另一件與選舉無關之事，卻沒想到顏若芳會出現在鏡頭中，完全就是意外。她表示，這件事情對王定宇應該不會有太大影響，但對顏若芳來說就不一樣了，壓力會比王定宇大得多。許聖梅最後也意有所指，稱「後面還有更多更精采的，未完待續」，留下無限遐想。

(中時新聞網)