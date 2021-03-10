民進黨立委王定宇9日被周刊踢爆，和黨內美女發言人顏若芳在台北疑似「同居」，但王定宇與顏若芳隨即雙雙否認，強調兩人是房東與房客關係。對此，國民黨台北市議員侯漢廷同日發文狠酸，顏若芳大同區住處總價分布在1948萬元至2300萬元，平均每坪單價約65至68萬元，但顏若芳一任議員任期內有如此「鉅額」存款，令同為議員且年齡相仿、白手起家的侯漢廷嘆為觀止、羞愧不已。

侯漢廷在臉書發文指出，期盼民進黨能夠創造一個人人如發言人一樣，三十餘歲便能買房當房東的美好社會、落實居住正義，「囤房稅」和「全面實價登錄」要拖多久？在野喊打房、執政改口不打房。

堂堂大立委，放著擁有免費的兩間立委會館不住，不顧顏若芳未婚「瓜田李下」當房客，顯見立委會館環境惡劣、而台北租房環境不便民到了什麼地步。

侯漢廷表示，經查大稻埕的該棟建築，為2018年初完工，根據內政部資訊，最近7筆交易資訊，總價分布在1948萬元至2300萬元，平均每坪單價約65至68萬元間。

若以兩千萬而言，自備頭期款約要六百萬。縱使是預售屋，也約要三百萬頭期款。2014年當選議員、2018年就落選的顏若芳女士，議員年收入約120萬，能夠在經營地方服務處、選民服務、各式禮品紅白開銷以外，一任議員任期內有如此「鉅額」存款，想必是生財有道、善於理財、或者長輩餽贈、家底殷實，「令同為議員且年齡相仿、白手起家的我嘆為觀止、羞愧不已」。

話說至此，侯漢廷不禁悲從中來，表示「人家當一屆議員就能買兩千萬的房，自己卻還拿著薪水付服務處的房租」。

(中時新聞網)