朱學恒。（資料照片）

民進黨前立委、東吳大學教授郭正亮9日受邀到《朱學恒的阿宅萬事通事務所》Youtube直播中預測政壇大事，並且自豪會準到可怕。朱學恒笑稱，到年底就知道準不準，若不準，再邀請郭正亮上節目，看看他怎麼解釋。

首先，郭正亮談到王定宇與顏若芳事件。郭正亮指出，王定宇當立委以後，和顏若芳有一起主持廣播節目，都是海派湧言會，彼此很熟。至於會爆出事情，他也很意外。

對於選舉影響，郭正亮分析，王定宇的選區很綠，國民黨除了謝龍介，台南看不出有高手，而且離2024年改選還很久，到時候岳母等等出來幫忙說話，這件事慢慢就會被淡忘。因此王定宇連任立委沒問題，顏若芳則因為明年議員就要改選，可能會有影響。

對於桃園的大潭電廠，郭正亮認為，天然氣發電若佔總發電量50％，百分之百會有國安問題。第三天然氣接收站蓋好，大潭發電佔總發電量13％，加上天然氣管、天然氣船，如果被封鎖，就國家安全是很危險的。就軍事上，真正最安全的是核電。

談到新竹市與桃園市選舉，郭正亮直言，民進黨在新竹市就是要拱林飛帆出來選，因為只有林飛帆可以整合時代力量。

桃園市長方面，現任市長鄭文燦就是屬意林智堅，但林智堅要趕快去中央，否則不好以現任市長去跑選區。至於鄭運鵬，要得到鄭文燦的支持才能選，但鄭文燦第一志願是林智堅。

目前藻礁公投連署已經達標，郭正亮胸有成竹地表示，從現在到8月28日投票，還有4、5個月，要等中選會成案之後，大約要等到6、7月，民進黨才會評估可能狀況，還不急。

他說，大家不要以為民進黨不會針對藻礁急轉彎，上次深澳燃煤電廠就曾經改變態度。除了藻礁公投之外，其他公投案民進黨都不會處理，例如核四，民進黨支持者四成以上都反對核四；萊豬則是美國議題，這些都沒辦法處理。

罷免陳柏惟一案，郭正亮預測，顏家若不動，罷免不可能成功，因為顏家在當地比國民黨和民進黨都大，而且不可能會有民眾自動出來罷免。尤其陳柏惟現在都在講顏家好話，稱讚顏家的做人處事。

另外，若罷免成功，補選就要動員一次；2024改選，又要動員一次，這些都要花錢，何不在2024直接把陳柏惟幹掉就好？他認為罷免不會成功。

對於民眾黨未來，他認為仍有議員席次，但會變成新黨或是親民黨，且凝聚力會更鬆散，柯文哲就是退休。蘇貞昌絕對不會出來選總統，因為黨內提名採全民調，蘇一定比不上賴清德和鄭文燦。

朱學恒笑稱，到年底就知道準不準，若不準，再邀請郭正亮上節目，看看他怎麼解釋。

(中時新聞網)