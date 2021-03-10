田中圭與原田知世2019年主演日劇《輪到你了》於本月10日宣布製拍電影版，並啟動官方SNS，田中圭與原田知世特別拍攝告知影片，而官方選在深夜12點公開消息，讓不少網上劇迷們三更半夜忙彼此告知。

《輪到你了》劇是由「AKB之父」娛樂鬼才秋元康企畫、「一周死一人」的詭異豪華大型懸疑劇，結局曾大翻轉，讓入坑者也與隨劇高潮激增，更讓該劇登上世界推特趨勢榜No.1。

官方推特中，田中圭與原田知世在影片以劇中角色「手塚夫妻」登場，田中圭說「菜奈還活著的意思就是…」，田知世接話「電影版將是電視版的『平行時空』」，字幕解釋，電影版將呈現電視劇中夫妻猜拳的相反結果，成為另一個可能的全新故事。

官方並發文「各位朋友！今天3月10日是我們菜奈的生日 手塚夫妻祝福今年是更特別而幸福的一年‼」真實生日為11月28日的原田知世與田中圭久違合照，令據迷欣喜不已。電影預計2021年12月在日本上映。

(中時 )