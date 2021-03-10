由於沙烏地阿拉伯石油設施遭攻擊引發的憂慮緩和，國際油價今天下滑。

紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價下挫1.04美元或1.60%，來到每桶64.01美元。

倫敦北海布倫特原油5月交割價滑落0.72美元或1.06%，來到每桶67.52美元。（譯者：陳政一）1100310

(中央社)