沙烏地石油設施遇襲憂慮緩和 國際油價下滑 09:132021/03/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於沙烏地阿拉伯石油設施遭攻擊引發的憂慮緩和，國際油價今天下滑。 紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價下挫1.04美元或1.60%，來到每桶64.01美元。 倫敦北海布倫特原油5月交割價滑落0.72美元或1.06%，來到每桶67.52美元。（譯者：陳政一）1100310 中華民國工業區廠商聯合總會交接 盧秀燕：攜手產業拼經濟 東京奧運會 不接納國外普通觀眾 (中央社) #美元 #油價 #原油 #交割 #國際 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際平台採限制性招標 李永得：將去函公視邀請參與 09:582021/03/10 生活 《國際產業》與台積電一較高下 三星2020研發費再創新高 12:342021/03/10 財經 台北國際工具機線上展 近千家參展 04:102021/03/10 產業．科技 國際客戶拉貨強勁 岱宇、力山2月營收 同期新高 04:102021/03/10 證券．權證 《國際產業》本下不夠重 三星短期只能看到台積電背影 13:592021/03/10 財經 哇哇科技、南瓜 進軍國際市場 04:102021/03/10 產業．科技 人行研究助攻 拚人民幣國際化 04:102021/03/10 焦點新聞 核綠共生為國際趨勢 專家：台灣將陷入火力家園的泥淖 13:072021/03/10 生活 出口連八紅 2月創同期新高 04:102021/03/10 財經要聞 《國際金融》美科技股報復性噴發 分析師：小心「死貓反彈」 09:442021/03/10 財經 工商社論》迫切的氣候變遷風險管理 04:102021/03/10 財經要聞 財經熱門新聞 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 600城門又破 台積電季線危險 專家爆下波致命價 - 財經 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 台日合作！新一代電晶體架構曝光 台積電2奈米穩了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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