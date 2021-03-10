現任台北市大安、文山區國民黨籍市議員鍾沛君，2018年7月和導播前夫離婚後，隔年1月就與自己的辦公室主任藍恭唯傳出緋聞，今年年初，鍾沛君宣布自己罹患肺腺癌，所幸經開刀切除病灶重獲新生，而鍾沛君的「新生」不只如此，感情也如沐春風，本刊多次直擊，她與身兼饒舌歌手和居酒屋老闆的陳布朗（39歲）正在「熱戀ING」。

現年36歲的台北市議員鍾沛君，過去曾是模特兒、記者、主播，身高179公分的她，一雙修長美腿讓她在議會贏得「長腿姊姊」稱號，由於姣好外型、形象清新加上問政犀利，政壇前途一片看好。不過，鍾女今年1月4日卻在自己臉書粉專發文，表示身體出問題，健檢發現自己右肺異常增生，疑似罹患肺腺癌，包括自己的媽媽和阿姨也因為此病相繼離世。

心情五味雜陳的鍾沛君感嘆，她人生的路還沒走過一半，一方面也放不下自己7歲的女兒，在1月4日進手術房開刀切除病灶前，她還強撐著身體記錄著已經完成多項心願，其中1項是「聽人生中第1場五月天演唱會，在漫天煙花跟愛裡迎接了2021年」。這段看起來正面積極的文字，背後卻藏著貓膩，原來當天與鍾沛君一起跨年夜觀看五月天演唱會的就是她的新歡、39歲的音樂人、同時也是居酒屋老闆陳布朗。

3月5日晚間，陳布朗與鍾沛君遭本刊直擊一起外出用餐，餐後手牽手去牽車，並直奔陳布朗位在信義區的住處，兩人直到隔天上午9點都沒出門。（圖／本刊攝影組）

本刊直擊，3月2日晚間9點18分，陳布朗開著鍾女的奧迪休旅車抵達他開設在市民大道4段上的「一氣水產」居酒屋，接著兩人走到隔壁，同樣是陳布朗開設的居酒屋「一氣爐端燒」用餐，席間陳布朗伸手輕輕撫摸鍾沛君臉頰，眼神中充滿愛憐，在陳布朗注視下，鍾沛君笑的花枝亂顫，臉上散發著戀愛光芒。

這頓宵夜一直吃到晚間12點，鍾沛君開車載著陳布朗，兩人直奔信義區吳興街巷弄內陳布朗的住處，鍾沛君應該是來過多次，只見她熟門熟路將車停進停車場，兩人回家後直到了隔天上午9點左右，奧迪休旅車才從停車場駛離。

鍾沛君外型姣好，曾是伊林模特兒，她當選議員後被爆出戀上男助理藍恭唯，桃花頗旺。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

本刊截稿前致電鍾沛君，她聽完提問後大方認愛，表示兩人都單身，是正常成年人的交往，並透露兩人是在去年10月左右經由朋友介紹，到陳布朗的餐廳用餐而認識。「中間遇到我身體出狀況，在生病療養期間，增加了許多相處的機會」。

鍾沛君說，陳先生非常喜歡戶外運動，她自己大病初癒，也需要鍛鍊身體，因此跟著爬了好幾座台北附近的小山，「過去我幾乎不運動的」。鍾沛君最後強調，她對兩人的未來的確有思考過，也希望外界多給兩人一點空間。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)