居酒屋老闆也是饒舌歌手陳布朗（39歲）與國民黨籍台北市議員鍾沛君（36歲）譜出「鍾陳戀」，兩人還疑似同居。本刊直擊，3月2號晚間，兩人甜蜜蜜在陳布朗開的居酒屋內享用宵夜，席間，陳布朗一度情不自禁，鍾沛君則是開懷大笑，臉上散發著愛的光芒。

用餐期間，陳布朗除了伸手輕撫鍾沛君臉龐，起身離席時，也不忘趁機摸摸鍾沛君，明顯熱戀中。（圖／本刊攝影組）

本刊直擊，3月2日晚間9點18分，陳布朗開著鍾沛君的奧迪休旅車抵達他開設在市民大道4段上的「一氣水產」居酒屋，下車後走進店裡，此時穿著白襯衫、灰色毛衣外套的鍾沛君早已在店裡等候，兩人會合，陳布朗發現店內還有「相信音樂」的工作人員，也熱情上前打招呼。

鍾沛君看到陳布朗和朋友聊的相當熱絡，起身走到隔壁、同樣是陳布朗所開設的居酒屋「一氣爐端燒」，進入店內，馬上有店員親切打招呼，鍾沛君猶如老闆娘般的架式，直接站在櫃台劃單點餐，待坐定後，陳布朗也走進店內，直接坐在鍾沛君身旁，此時又有1名男性友人出現，3人一起吃飯聊天。

雖然這段戀情還未浮上檯面，但兩人愛火根本藏不住，趁著同桌友人上廁所空檔，陳布朗馬上伸出手輕輕撫摸鍾沛君臉頰，眼神中充滿愛憐，在陳布朗注視下，鍾沛君笑的花枝亂顫，臉上散發著戀愛光芒，完全看不出來2個月前才剛開刀切除肺腺癌病灶，身體明顯已經恢復健康。

晚間11時40分，鍾沛君和陳布朗起身，聯袂拿著酒杯到隔壁居酒屋，如同喜宴中的新郎新娘敬酒一般，向友人們一一致意後上車離去。因為陳布朗喝酒，鍾沛君還貼心當起司機，載著愛郎一路直奔信義區吳興街巷弄內陳布朗的小豪宅，鍾沛君應該是來過多次，只見她熟門熟路將車停進停車場，兩人回家後直到了隔天上午9點左右，奧迪休旅車才從停車場駛離。

同日晚間11點40分，兩人並肩拿著各自酒杯，猶如喜宴中的新郎新娘敬酒般，跟友人一一致意。（圖／本刊攝影組）

本刊截稿前致電鍾沛君，她聽完提問後大方認愛，表示兩人都單身，是正常成年人的交往，並透露兩人是在去年10月左右經由朋友介紹，到陳布朗的餐廳用餐而認識。「中間遇到我身體出狀況，在生病療養期間，增加了許多相處的機會」。

鍾沛君說，陳先生非常喜歡戶外運動，她自己大病初癒，也需要鍛鍊身體，因此跟著爬了好幾座台北附近的小山，「過去我幾乎不運動的」。鍾沛君最後強調，她對兩人的未來的確有思考過，也希望外界多給兩人一點空間。

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(中時新聞網)