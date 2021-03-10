矯正署外役監受刑人因為服刑期間可拈花惹草、栽種農作物，打掃落葉，輕鬆服刑還可返家探視親人，不僅被罪犯視為心目中的爽牢，也成為有心脫逃者實現逃亡計畫的跳板；監察委員點名10年來，有多達39人逃「獄」，逃犯倒垃圾「悠哉」走出外役監，也有返家探視親人卻消失無蹤，至今在外逍遙超過2年，外役監管理寬鬆，結果法務部「甩鍋」，由刑事局幫忙「擦屁股」。

2020年8月14日，臺南明德外役監受刑人連三榮利用在工廠倒垃圾、無人看守之際逃離外役監，躲在臺南深山，過了76天的野人生活，後來在走頭無路之下，10月29日向警方投案。

連三榮從外役監脫逃事件發生後，監察院監察委員林國明和蘇麗瓊申請調查此事，對外公開調查結果，揭露近2年來，發生的12起受刑人脫逃事件，多數為「無戒護管理下返家探視未歸」案件，監委並透露，至今還有3名逃犯逃亡在外，易引發民眾恐慌與治安疑慮。

3名脫逃受刑人，其中1人是犯下《重傷害》罪的藍啟銘， 被法院判處4年7個月有期徒刑定讞，2020年5月入監服刑3個月後即從八德外役監，利用倒垃圾無人看守之際，逃逸近7個月，至今未歸。

位在花蓮地區的自強外役監外觀像度假村，且裡面的受刑人不須戴手銬腳鐐，逢假日還可請假外出、平日也僅需點名時出現，堪稱「爽勞」。（圖／報系資料照）

另名逃犯殷世翰（33歲，殷男）2014年底，佯裝為超跑代理商，在美國開設貿易公司，找來前公司廖姓同事當合夥人，聲稱有辦法從美國進口各式超跑，可低價購入保時捷、賓士、寶馬等廠牌跑車後，再以平行輸入方式來臺，讓車主不僅享有原廠保固，還可以臺灣售價5折以上的低價購車，藉此取信廖男並吸引買家。

2015年，廖男和旗下業務員分別遊說有意購買超跑的買家，以每部跑車98萬至138萬元不等價格出售，因對買家誇口保證「原廠保固、附車險，簽約交款後21天即可交車」等優惠，導致45名買家信以為真，分別下訂10萬至百萬元，廖男收下約1547萬訂金後，先轉匯1257萬元至殷男戶頭，殷男狠撈一筆後即避不見面，廖男及買家事後發現殷男根本沒進口一輛車，報警提告。

當時買家認為廖男和殷男勾結，一併提告，檢察官後來查清廖男也是被害人，予以不起訴處分；2019年1月，法官依《詐欺》罪判處殷男5年8個月徒刑，殷男服刑後，申請至花蓮自強外役監；未料，2020年1月，殷男卻利用請假返家探視親人機會，未返回外役監，至今逃逸1年2個月，失去蹤影。

而林子安（林男）是在2013年犯下詐欺案被桃園地院判處4個月徒刑，因未到案執行遭發布通緝，林男逃往臺南後，隱瞞通緝身分，冒用堂弟名字，投靠一名石姓友人後，聲稱父親積欠地下錢莊債務，他擔任保證人遭逼債，石男同情林男遭遇好心收留，林男還以找到工作會還錢，開口向石男借錢，並以堂弟名義簽下本票，石男陸續借款474萬多元，結果石沉大海，憤而提告，法院於2017年6月判處林男5年1個月徒刑定讞。

林男後來申請自強外役監，在外役監服刑期間，於2019年1月趁請假返家探視親人之際，未返回外役監報到，至今逃逸2年，彷彿人間蒸發！

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(中時新聞網)