法務部矯正署外役監10年來，有39名人犯脫逃，多數犯人利用外役監人犯可「請假返家探視親人」的優勢，告假後即逾期未歸，成為外役監人犯脫逃主因，缺失未改，讓想落跑的受刑人屢試不爽，難怪被監察委員公開點名應檢討改進。

矯正署目前全台有5個外役監、3個外役分監，共有約1600名受刑人，服外役監的受刑人不論在工廠工作、外役監周圍環境打掃或在農地收割農作物，都是自由活動，只要在監所要求的固定時間出現在監獄官面前，點名報到即可。

矯正署指出，受刑人平常在外役監服刑，還可定期申請返家探視親人，若申請休假返家3天，除第1天須向當地警察機關報到之外，第2天和第3天可自由行動，只要按時依規定返回所屬外役監報到即可。

外役監對於受刑人「外出」這件事並未太多設防，台南明德外役監甚至還會舉辦路跑活動。（圖／翻攝自明德外役監臉書）

外役監受刑人「可返家探視親人」的權利卻衍生脫逃的治安隱憂，本刊調查，監委林國明點名至今仍有3名逃犯逃亡在外的受刑人，其中2名詐欺犯殷世翰和林子安就是利用「請假返家探視親人」的機會，一去不回，至今未回籠，彷彿人間蒸發。

矯正署副署長蔡永生指出，未來矯正署會持續加強受刑人平時戒護、案例宣導，受刑人返家探視期間也會和警察機關保持密切聯繫，日後也會嚴格考核受刑人申請外役監以及遴選和淘汰機制，以防制受刑人逃逸可能性。

監委蘇麗瓊則指出，矯正署應檢討自主監外作業受刑人篩選條件，尤其針對單獨外出作業部分，或加強自主監外作業防逃規劃，除使自主監外作業制度能發揮接軌職場、適應社會功能外，更應避免受刑人因一時衝動、思慮不周脫逃，增添額外罪責。

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(中時新聞網)