外役監管理寬鬆，受刑人免戴手銬腳鐐，平常服刑狀況就是下田種種菜、修剪花木、掃落葉，還可上石雕技藝班，服刑就像玩「開心農場」一般快樂，此外，外役監受刑人還可告假外出探視親友，「見紅就休」比照公家機關行事曆，資深警官也忍不住酸：「難怪外役監會成為受刑人心目中的夢幻爽牢」。

近年來，不少名人涉案坐牢後，申請外役監服刑屢成爭議，但也讓外界得以一窺受刑人在外役監服刑的態樣！

本刊調查，2020年12月，「花蓮王」無黨籍立委傅崐萁因炒作凱聚、長億及華隆等公司股票，被判刑2年10月定讞，去年5月低調入監，8個月後，成功申請至自強外役監服刑，和其他受刑人同住大房間，有獨立床位，可周休二日，與獄方約定返監時間，服刑期間要養牛雞鴨、種菜、打掃及上石雕班。

前味全食品董事長魏應充因混油牟利，被依《詐欺》罪判處2年徒刑，2017年12月中旬從台北監移監到八德外役監，魏應充在外役監開心種菜、拈花惹草，可在會客室和家人用餐，假日放假返家，今年1月19日裁定假釋出獄

2021年2月，民進黨前立法委員高志鵬因關說國有非公用市場用地承租價購案，收受業者50萬元政治獻金犯被依圖利罪判刑4年6月，服刑5個月後，於2019年6月申請至在罪犯心目中排名第1名的「八德外役監」，今年2月6日假釋出監，提早返家過年。

1名資深警官表示，外役監管理寬鬆，受刑人可下田種菜、修剪花木、掃掃落葉，就像玩開心農場一般，還可依照公家機關見紅就休的例休假告假外出探視親友，對於服刑的人來說就是「爽缺」，也可說是「名人權貴犯案服刑的夢幻快樂天堂」。

位在花蓮地區的自強外役監外觀像度假村，且裡面的受刑人不須戴手銬腳鐐，逢假日還可請假外出、平日也僅需點名時出現，堪稱「爽勞」。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)