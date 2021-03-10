美股與美國公債殖利率之爭，為什麼讓美股開始害怕？本周阿水就來把這件事跟全球經濟到底有什麼關係，用有限的篇幅深入淺出解釋一番。

我們要先知道一個觀念，美國公債是一個幾乎不可能違約的債券，在債券的票面利率已知下，你買的債券價格愈低，殖利率（票面利率除以債券市價）就愈高。最近美國公債面臨被拋售，因此造成殖利率升高的情況。

這背後的意義是什麼呢？首先就是代表經濟好轉的可能性變大。當經濟好轉時，原本持有債券的人覺得資金放在固定收益且避險意味較濃厚的債券，實在賺得太少，不如賣出債券轉換成其他投資商品。

但為什麼會造成美股下跌呢？因為當經濟快速好轉時，有可能造成通貨膨脹的問題，此時聯準會（Fed）就會考慮升息來因應。升息不只是存款利息增加，企業借錢成本也會增加。雖然美國聯準會還沒有升息的打算，但大家擔心企業借款成本可能增加，加上現在美股這麼高，還是先獲利入袋吧。

經濟好轉不是負面因素，問題在於投資人害怕經濟好轉得太快，利率政策恐影響企業成長速度，才會有明明經濟看似好轉，美股反而下跌的現象產生。

台股雖受美股影響小，仍要注意近期外資的賣超動作頻頻，如果台股籌碼面有所鬆動，投資朋友要多注意風險。

上周三大法人在上市類股中一共賣超一千七百五十三．九三億元，外資（不含外資自營商）賣超一千六百五十九． 五一億元，自營賣超一百四十四．四六億元，投信在上市類股則買超了五十．○三億元。附表為上周五個交易日三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

整體而言，投信與自營、外資目前對台積電（2330）有對作情況。不過阿水要提醒投資人，台積電在突破六○○塊股價後，持有台積電且總投資張數小於五十張的投資人，已來到八十九萬七千多人，這個持有人數字已創新高，以總持有張數一百五十六萬張換算，平均每個小散戶持有約一．七四張台積電。

縱觀過去，當大型權值股有大量小股民進場時，股價反而容易走弱，也因此阿水要提醒大家，現在加權指數的月線已下彎，雖法人合買部分減弱得尚不明顯，並非馬上就要崩盤的跡象，投資步調仍需相對謹慎。

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(中時新聞網)