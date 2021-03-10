大陸暫停台灣鳳梨輸入事件演變至今，兩岸政治僵局與民粹對抗、台灣內部藍綠相互撕裂的惡性漩渦不斷上升。我方府院及各部會對議題定調多次自相矛盾，或甚至是被民粹拉著跑，國家隊、大內宣與網軍側翼儼然成為民進黨政府應對危機的三道咒語，令台灣陷入自我消耗、難以脫困的魔障。

這起在總統蔡英文改組國安團隊後發生的鳳梨事件，外界普遍認為是陸方有意的測試，蔡英文起初的確是以穩健謹慎的態度面對問題，新任陸委會主委邱太三亦表態希望雙方回歸兩岸既有協議機制來處理，努力促成兩岸重啟技術性溝通。

然而，這番「軟性定調」經不起現實考驗， 蔡英文次日以民進黨主席身分發表「台灣不會被打倒」談話，並與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌兵分三路南下鳳梨產地，喊出打造「國家隊」以穩定民心，鼓勵全民「吃好吃滿」、要求國軍餐餐吃鳳梨、經濟部與農委會全力賣鳳梨。

每當碰上危機，蔡政府就打出團結牌、高呼愛台灣，組織國家隊對抗大陸，屢試不爽。動輒組成國家隊，只能一時治標卻不治本，療效恐因麻木而遞減，最糟的是怕連團結也成了口號。其次則是大內宣，這是民進黨嘲笑威權政體控制媒體的說法，自己掌權後卻愈用愈得意而不自知，不只自欺欺人，更自以為天下無敵，宣揚「非我族類、其心必異」，把國家與社會一起拉入不知長進的深淵。

最可怕的是網軍側翼，結合了意識形態、黨政豢養，以網軍和特定名嘴而組成的「政治異形」，逐漸變成一種無法掌控、甚至是反噬的黑暗力量。對於這次鳳梨事件，三立新聞台政論節目稱「賣給日本的鳳梨，都是經過嚴格精選；賣給大陸的鳳梨則用菜頭混充，看起來像鳳梨，大陸也會要。」經過大陸媒體與網路的傳播，對兩岸民間感情造成嚴重傷害。

民進黨一手接受大陸讓利，另一手宣揚反中，如「珍愛藻礁公投」聲勢愈演愈烈，綠營網軍側翼為了阻擋和帶風向，竟宣稱挺藻礁就是挺國民黨，就連獨派團體「公投護台灣聯盟」，也被扣上「中共同路人」紅帽子。

新冠肺炎爆發以來，民進黨對大陸的歧視性言行、不必要的禁阻措施罄竹難書。府院不知是演雙簧或各唱各的調，當蔡英文不再對疫情使用歧視性用語，蘇貞昌卻擇「惡」固執，繼續用「武漢肺炎」四個字刺激大陸人民的神經。殊不知所有反中、仇中言行都會留下痕跡與傷害，更大的失控與災難必將緊隨而來。

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(中時新聞網)