蔡英文二月四日在臉書自豪地說：「今天的熱搜關鍵字是蓋亞那」，表示我國要在蓋亞那成立「台灣辦事處」。哇！國名是台灣，真可顧盼自雄，不料當天蓋亞那外交部就表示「與台灣溝通有誤」，他們秉持一中原則，更沒成立辦事處這回事，哇咧……。

近期的新聞熱搜，肯定是「藻礁、鳳梨、吳孟達」。

二月底病逝的吳孟達是知名港星，生前最後一則微博寫著「我是中國人」，為近年香港不少假民主之名燒殺毀掠、帝國主義及其爪牙利用世代差異製造仇恨等行為感到痛心。過去香港是白種人的禁臠，現在白人吃不到，就開始大肆破壞，英國統治香港一百五十六年，有讓港人選舉嗎？英人收稅獲利都拿回英倫三島，香港一九九七年回歸大陸，至今未上繳半毛錢給北京。

「藻礁永存」是蔡英文的承諾，如同她也曾說「反對萊克多巴胺美牛」及「公投應綁大選」，小燈泡事件後更許諾要為社會安全補破網，又說她當了總統，將是「史上最會溝通的政府」，還侈言「沒有人要為自己的認同道歉」。當然，她的名言「謙卑謙卑再謙卑」更成了笑柄，套句綠委蔡易餘常說的，「都在講幹話」。

蔡英文不在乎說的是幹話或謊話，反正多數媒體挺綠。不挺她的，就會像中天新聞一樣被關台。

但藻礁是不該分藍綠的，當趙少康及所有在野黨力挺環團時，府院黨還是用「抹黑醜化」來因應，卻被環團不停地打臉。保藻礁像怒潮澎湃，連署人數遠遠突破門檻，八月二十八日公投，勢必再給鴨霸政府好看。

再說鳳梨吧！陳水扁執政時，我們說陽澄湖大閘蟹含禁藥，所以禁入台灣。以此看來，大陸指台灣鳳梨有三種介殼蟲，為維持內地農業暫時禁入，這是世界通例，但在綠營嘴巴，就成了政治報復與惡意，原來台灣禁人家可以，別人要禁我們就不行。

什麼叫惡意！即使世界衛生組織及美國總統拜登，都要求不准再稱「武漢肺炎」，但蘇貞昌執意不改，還說「有口罩也不給中國」。這些年我們禁了華為、中興通訊、聯想、海康威視、愛奇藝、淘寶台灣、ZOOM和大陸豬肉等，還罵大陸疫苗，蔡政府帶頭仇中，哪來善意？換邱太三當陸委會主委，就能挾泰山以超北海嗎？

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(中時新聞網)