成立33年的長榮航空，許多重大的改革幾乎都是張國煒任內所推動，包括「Hello Kitty」、加入星空聯盟等。事實上，張國煒被迫離開長榮航空前，才規劃好長榮航空的發展藍圖，預計以總價2,600億元的大手筆，購入26架波音飛機，準備擴張機隊、航線及航班，不料來不及實現，就被掃地出門。

風波過後，張國煒沉潛了好一陣子。「小Ｋ過了半年的居家生活，雖然曾想成立新航空公司，但沒有具體規劃，唯一進度就是取好新公司的名字『星宇』。」星宇航空公關長聶國維表示，他是和張國煒一同進退的長榮老臣。

「小Ｋ的執行力很強，取好『星宇』後，就找人去經濟部商業司登記，沒想到被媒體發現。」聶國維回憶，因媒體上門求證，張國煒才正式宣布成立「星宇航空」，但次日報紙卻以「王子復仇」為題大作文章，令張國煒非常生氣。

張國煒在父親張榮發的栽培下，對航空業的未來獨具遠見。圖為長榮航空2011年舉辦飛航20周年酒會。（圖／長榮航空提供）

一位張家友人轉述張國煒的說法：「我不認為自己是王子，更不喜歡『復仇』二字。」「用成立一家航空公司來復仇，代價太大了！」

事實上，張國煒成立星宇航空，是為了實現自己的航空夢。1988年，政府開放航空業民營時，已築起海運王國的張榮發，次年成立長榮航空。當時在美國南加大求學的張國煒，受父親指派到美國飛機製造商「麥克唐納道格拉斯」（McDonnell Douglas）監造飛機時，便決定畢生以航空為志業。

1996年，張國煒返台加入長榮航空，從基層的機務維修做起，歷練過機場、貨運、維修與運航等部門，並兩度赴美接受飛行訓練，既擁有專業維修證照，也是合格的波音777-300ER正機師，對航空事業的了解與投入，遠超過專業經理人。

2019年10月，張國煒親赴德國漢堡驗收空中巴士A321neo，並自己開回台灣。（圖／桃機記者聯誼會提供）

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(中時新聞網)