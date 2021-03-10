2017年5月2日星宇航空正式登記成立，並在幾天後（5月8日）舉行記者會，親自對外說明並力呈星宇航空的初衷。

星宇航空總部設在內湖「台北企業總部園區」，共七層樓，年租金六千萬元。（圖／馬景平攝）

長期專注於航空業的張國煒，成立星宇航空後，在台北市內湖租下七層辦公室，設立總部，第一批員工幾乎都是從長榮航空過來的老部屬。「大家都習慣小Ｋ親力親為、力求完美的個性。不只管商標和企業標準色，連辦公室裝潢選料、機上雜誌、耳機音質、飛機餐以及餐具配置等，他都仔細參與。」老員工劉俐彣笑說，張國煒還會趴在地板上，側臉貼地，檢查地毯鋪設是否平整。

「管很大」的張國煒，連桌曆內頁照片都親自挑選。（圖／星宇提供）

「公司（星宇航空）草創初期，大家都用自己的筆記型電腦辦公，有天我抱怨電腦速度太慢，Ｋ董（張國煒）第二天馬上帶自己的電腦來借我。」另一位員工接著透露：「他（張國煒）發現公司裡沒有微波爐，便從PChome網購，隔幾天笑嘻嘻地抱來一台微波爐。」

星宇航空的制服由設計師林尹培袞操刀，並加入張國煒的不少意見。（圖／星宇提供）

沒有架子的張國煒，喜歡老員工喊他「小Ｋ」，但鮮少人知道這個外號的由來。「他（張國煒）的名字英文拼音（K.W.）和我相同，有時我們一起出國處理公務，會因此鬧出笑話，為了區隔，我就叫他『小Ｋ』，而我『老是被Ｋ』，所以是『老Ｋ』。」聶國維笑著透露。

與名店「胡同燒肉」合作，星宇航空經濟艙即可享用知名美食。（圖／星宇提供）

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(中時新聞網)