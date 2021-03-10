張國煒在長榮航空時期，買了大量的波音飛機，他自己也親自飛到美國接受波音777的機師訓練，成為全球唯一會開波音777機行的航空公司老董。不過在成立星宇航空後，張國煒的短中程及長程客機，選擇的都是空巴，而不是他鍾愛的波音機型。

2019年10月，張國煒親赴德國漢堡驗收空中巴士A321neo，並自己開回台灣。（圖／桃機記者聯誼會提供）

對於星宇航空當時買下空中巴士A321neo，許多航空同業都認為「連老天都幫了張國煒一把」。原來，向來喜愛波音飛機甚於空中巴士的張國煒，在星宇航空準備採買窄體客機時，把波音737 MAX和空中巴士A321neo的規格攤開，比較速度、續航力、油耗與價格等，短期內拍板決定採購A321neo；星宇航空才下訂沒多久，國際航空界就陸續傳出波音737 MAX空難事件，甚至全面停飛該型飛機。

不因航班較少而委託其他航空公司辦理，張國煒堅持打造自家地勤機務，希望以服務取勝。（圖／報系資料庫）

星宇航空購買長程客機時，也遇上奇事。二○一八年底，空中巴士為行銷A350-900及A350-1000飛機，特別邀請張國煒從韓國駕機飛台灣，在飛機上，張國煒就決定捨棄最愛的波音777-300ER，次年三月簽下共17架A350-900及A350-1000的訂單。接下來那兩年，波音777也多次發生事故。

幸運逃過「機瘟」的星宇航空，去年1月23日正式啟航，卻遇上百年大瘟疫新冠肺炎，全球各國瞬間封閉邊境，飛機不能載客只能載貨。「當初小Ｋ買A321neo時，添購了『盤櫃系統』。這個極少裝設在窄體客機上的貨運系統，恰好在疫情期間發揮了貨運功能，為星宇航空減低不少損失。」一名星宇航空內部人士忍不住讚嘆：「（張國煒）若不是眼光獨到，就是與幸運之神交好。」

今年甫落成啟用的星宇航空運籌中心，總投資約30億元，目前有飛航機師與空服員、機務維修等單位進駐。

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(中時新聞網)