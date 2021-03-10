星宇航空在去年1月23日首航，隨即遇上「新冠病毒」全球疫情大爆發，包括航空、旅遊、飯店業者首當其衝，莫不叫苦連天，甚至裁員以自保。張國煒面對這種情況，雖然苦笑地說：「我們只有4架飛機，損失最小。」另一方面卻也想盡辦法，在疫情中找出一條活路。

相較於擁有大機隊的航空公司，星宇航空的確因飛機較少，在疫情期間受創較小。反而不時因創意行銷與異業合作躍上新聞版面，成了能見度最高的航空公司。像是去年8月「張國煒載你飛釣魚台」的「偽出國」行程，班班秒殺；諸如飛行夾克、航點馬克杯等限量周邊商品，都成了粉絲夢幻逸品；此外，三星新手機空中發表會、格蘭利威空中品酒會、福斯商旅台南亞航機棚發表會等，更是令人拍案叫絕的跨界活動。

身為３Ｃ控的張國煒，也親自參與星宇航空和三星合作的新手機空中發表會。（圖／星宇提供）

首度與星宇航空合作的台灣福斯商旅總裁巫詩棻，事先不知道張國煒會親自到台南亞航機棚參加新車發表會，「他（張國煒）的到場，是對福斯商旅最大的支持。」

張國煒則叮嚀部屬「要有職業道德，要做就要做到完美。」同時持續發想創意，「如果有一天在星宇航空上看到模特兒走秀，也不要覺得太意外。」

從長榮航空到星宇航空，張家友人發現張國煒最大的改變，是更多的做自己。「小Ｋ很清楚，星宇航空受關注、吸引眾多粉絲，主要是因為他『自己』，所以他會在臉書透露愛吃麥當勞套餐，也會和留言偏頗的網友線上鬥嘴。」星宇航空的公關人員笑著說：「我們常常一大早才看到，老闆（張國煒）前一晚和粉絲又說了什麼！」

張國煒經常在臉書分享美食照，並與粉絲互動。圖為他回覆粉絲自己喜愛的麥當勞套餐。（圖／翻攝自張國煒臉書＠K.W.Chang）

儘管星宇航空「不務正業」大玩跨業行銷，張國煒也斜槓當起「網紅」，對營收「不無小補」，但在各國邊境全面解封前，仍入不敷出，對此，張國煒喊出不裁員、不減薪，去年沒有發年終獎金，日後會「加倍奉還」。這簡單幾個字聽在星宇航空的員工耳裡，都大讚：「我們比『幸福企業』還幸福！」

為彌補疫情對營收的衝擊，以「華光投資」持有51萬張長榮航空股票，身價逾兩百億元的張國煒，2月間申報轉讓2萬9,200張。被問及此事，他坦言自己一肩挑起，畢竟「我現在是King（國王）了！」不再是王子，也不需要復仇。

星宇航空推出航點馬克杯等多種限量商品，被粉絲搶購一空。（圖／星宇提供）

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(中時新聞網)