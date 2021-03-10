陽明海運集團旗下陽明海運文化基金會，為持續推動海洋環境教育，由基隆市環保局指導，邀請春池玻璃實業、海洋大學文創產品設計系，分別代表產、官、學界，共同攜手舉辦「友善海洋-海洋文創產品設計競賽」，透過創意發想提升海洋環境保護及綠色資源循環利用的觀念。

環境永續為陽明海運集團落實E.S.G重要目標之一，而陽明海運文化基金會秉持推動環境永續之概念，持續投入海洋環境教育，截至今年已連續3年舉辦海洋保護相關議題之創新競賽，期待透過設計創造價值，並賦予資源永續利用之可能性。

2021年「友善海洋-海洋文創產品設計競賽」設計，聚焦主題在日常「餐廚器具」，鼓勵參賽者自生活中觀察，並指定以可循環使用之環保材料-玻璃作為競賽產品之基礎素材，設計者可任意搭配複合媒材，發揮創意，設計出兼具影響力、循環再利用性及具量產可能之原創設計產品。

此次設計競賽活動將邀請國內專家評選，遴選出金、銀及銅獎各1名作品及5名佳作，作品亦將於陽明海洋文化藝術館展覽。陽明海運文化基金會期能透過這次的競賽活動，融合環保、社會永續與美學設計，從最基本的生活器物開始實踐，嘗試找尋地球資源與人類生活之平衡；也透過設計競賽讓社會大眾以不同角度關注環境永續議題，藉此提升海洋與地球環境保護意識，共創美好未來。

「友善海洋-海洋文創產品設計競賽」徵件期間自即日起至4月30日止(以郵戳為憑)，參賽者須具中華民國國籍、在學證明，或持3年以上有效居留證者，皆可以個人或團體參賽，歡迎各界人士、團體踴躍參加。報名簡章請至陽明海洋文化藝術館Facebook粉絲專頁查詢。

徵件宣傳影片連結：https://www.facebook.com/ymocam1915/posts/3301308966642302

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