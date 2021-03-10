熱火中鋒里歐納德(Meyers Leonard)有麻煩了，他在直播平台Twitch遊玩《決勝時刻》的時候，脫口罵出歧視猶太人的字眼「Kike」，遭到網友圍剿，此事已驚動球團和聯盟。聯盟10日聲明：「我們得知有這段影片，正在蒐集更多資訊，NBA絕不寬貸任何形式的仇恨用語。」

Meyers Leonard says racial slurs while playing CoD pic.twitter.com/WHwUnbV0pR — Main Team (@MainTeamSports) March 9, 2021

里歐納德就是只說了一句話：「去你的懦夫，別他X的狙擊我，你這該死的Kike婊子！」他的隊友聽了也跟著笑。玩遊戲罵髒話是稀鬆平常的事，特別是槍戰遊戲。平台Twitch允許髒話，禁止使用仇恨用語，亦有提供觀眾檢舉的管道。

Kike發音近似「凱克」，據說是早年猶太人移民美國紐約，他們因為識字不多，被要求填表格時使用「X」代替，但猶太人認為X代表基督教的十字架，有違他們的信仰，所以改用一個「O」。在德國猶太人語言「kikel」就是圓圈的意思，Kike逐漸衍生為嘲笑猶太人的字眼。

另有一說是東歐猶太人名字多以「ki」結尾，才變化成Kike。歧視亞裔的字眼「Gook」的起源亦有多種說法，總之現在不可以公然使用。

詹姆斯(LeBron James)曾踩過猶太人的紅線，他2018年在IG上引用一句歌詞：「我們正在賺那些猶太鈔票，滿滿的猶太餐。」涉嫌歧視猶太人(奸商、守財奴的刻板印象)。現任聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)就是猶太人。詹姆斯為此刪文道歉，但他是黑人所以沒事，身為白人的里歐納德會被罵得很慘。

(中時新聞網)