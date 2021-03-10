民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳疑有婚外情，兩人互動如同居情侶。事發後兩人澄清，彼此只是「房東與房客」關係，外遇疑雲純屬誤會。媒體人韋安則認為，王身為海派湧言會的戰將，此事必然同黨人士所爆料，背後牽扯激烈的黨內角力；王與顏屬於同鄉或兄妹情誼，應大於不倫的可能性，但這個論點「很多人不會願意相信」。

據《鏡週刊》昨(9)日報導，王定宇頻繁進出顏若芳住處，一周有時多達5晚。顏有時還會早起會先幫王買早餐，返家後又一同出門；顏也會開車送王到立法院上班。此外，似乎是為了掩蓋行蹤，王會透過臉書打卡擺疑陣，其中3月5日上午，他在台北車站附近打卡，卻被該刊直擊在發文時間不久後，從顏住處出門。

韋安9日在臉書發文表示，王定宇是海派湧言會的戰將，「租屋」和同黨發言人同住一屋兩室被媒體踢爆，想必是同黨人士所爆料，牽扯激烈的黨內角力。不過，兩人關係應該同鄉或兄妹情誼，大於不倫的可能。否則不可能毫無遮掩，大大方方被密切直擊。唯一有問題的是「異地打卡」。韋更強調：「不過這種推論，很多人不會願意相信。」

文章一出，不少網友都表示不認同，紛紛回應：「一屋二室，最好是」、「有那個妻子能容忍自己的先生和一位女人共租一室？」「小王幸福的時光，快樂得不得了！很會過日子耶！」「飽暖思淫慾，蓬門天天為君開，民代的『特殊性』服務，羨煞人也！」「牙膏還沒擠完待續！」「打洞是鑿井的前置作業」。

(中時新聞網)