美股科技股今天強勢反彈，債市止穩時低接買盤湧現，刺激昨天陷入修正的那斯達克指數勁揚近3.7%，創4個月來最佳表現。特斯拉股價漲逾19%，在標普500指數中居首。

道瓊工業指數盤中一度漲逾300點，創歷史盤中新高，尾盤如洩氣的皮球，終場小漲30.3點，漲幅0.1%，收在31832.74點。標準普爾500指數勁揚54.09點，漲幅1.42%，收在3875.44點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大漲464.66點，漲幅3.69%，收在13073.82點。

那斯達克指數2月12日收在歷史高點後迅速回檔，昨天重挫2.4%，跨過從前波高點拉回10%的修正門檻。今天盤中一度猛漲4.3%，尾盤漲幅收斂，仍創下去年11 月4日以來最佳單日表現。

電動車大廠特斯拉（Tesla）止住連5黑頹勢，股價飆漲19.6%，創去年2月以來最大漲幅，為表現最棒的標普500指數成分股，近一個月跌幅縮小到21%左右。

其他近期賣壓沉重的科技權值股也撥雲見日。蘋果公司（Apple）與臉書（Facebook）漲幅都超過4%，亞馬遜（Amazon.com）股價勁揚3.8%。

晶片股反彈力道更強，費城半導體指數飆漲6.13%，扭轉昨天跌逾5%的頹勢。台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.15%，2月16日收在歷史高點後的跌幅縮小到16.9%。

過去幾週，蘋果等2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行後備受追捧的科技股淪為投資人「提款機」，跌幅達雙位數，主要在於經濟前景隨疫情緩和與財政刺激加碼更樂觀，安穩的美國公債遭拋售、殖利率驟升，拉高市場利率，低利環境中游刃有餘的科技股首當其衝。

視訊軟體Zoom、健身器材廠商Peloton等疫情爆發初期表現亮眼的居家概念股近期也面臨沉重賣壓，逢低承接買點逐漸浮現。

除低接買盤外，刺激科技股反彈另一因素是連動密切的債市趨於穩定。

備受關注的美國10年期公債殖利率本週一度衝上1.62%，今天從昨天創逾一年來新高的收盤水準下滑約0.05個百分點，來到1.545%，緩和市場利率走升引發的憂慮。

貝萊德智庫（BII）主管波伊文（Jean Boivin）向駐紐約外籍記者簡報時說，隨著經濟反彈帶動通貨膨脹預期升溫，投資人近幾週質疑聯邦準備理事會（Fed）容忍通膨的意志，緊張情緒造成市場動盪。

波伊文預期，通膨引發的政策因應將有限，低利環境不受太大影響，科技業長期資金流也不成問題。未來幾個月就算實質利率向上調整，以致科技股承壓，長期支撐這項族群的有利條件仍完好如初。

隨著科技股止跌反彈，近期資金輪動中獲益匪淺的景氣循環股漲勢熄火。標普500指數11大類股中，能源股今天下挫1.9%，表現最糟；近期因市場利率走升而受惠的金融股也表現欠佳，跌幅逾0.8%。（編輯：馮昭）1100310

(中央社)