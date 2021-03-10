台南綠委王定宇爆緋聞，對象竟是黨內美女發言人顏若芳，雖兩人矢口否認同居，僅稱是房東與房客的關係，但一周五夜共處一屋的影像曝光，很難不讓外界想入非非。對此，精神科醫師沈政男就說，實在沒冤枉王，他就是打手等級的立委而已，還說王、顏亂扯藉口與理由，等著看上頭還能容忍失血到何時。

王定宇爆出與民進黨發言人顏若芳同住一屋，立刻成為媒體強力放送的焦點，這是繼前總統府發言人丁允恭的情色糾紛後，綠色陣營另一起受矚目的桃色風波。截至目前為止，黨內有份量的同志全都噤聲不語，但此傳聞沸沸揚揚，已成為大家熱議的夯話題。

不過，外行看熱鬧，內行看門道，沈政男在臉書上發文評論此事，反關注到政治面向的問題。他指出，「網路上傳來那名綠營打手立委的緋聞。真的，我實在沒有冤枉他，他就是打手等級而已。」沈政男強調自己一直主張，南部長年把票灌給民進黨是錯誤的，現在一代不如一代的效應已經逐漸浮現。

沈政男說，邊看他們編出的藉口與理由，只能邊搖頭，性、政治、謊言、狗仔錄影帶都已一一到位了。面對緋聞他們如此亂扯一通、沈政男倒是好奇，上頭還能容忍失血到何時。底下網友也留言說，早認為王遲早會出事，只是沒想到現世報來得這麼快。

(中時新聞網)