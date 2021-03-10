民進黨立委王定宇爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，兩人昨（9）日先後發聲澄清，皆表示王是分租其中一房，為房東與房客關係，且顏平時多與家人同住，只有跑攤或聚餐太晚怕打擾父母，才會到該處過夜。不過，該處屋內格局曝光後，兩人的說法更啟人疑竇，而今日也有最新直擊畫面曝光，多達49張照片皆被刊出、顯示兩人關係十分親密。

《鏡週刊》昨踢爆王定宇近半年來，頻繁進出顏若芳在台北市大同區安西街住處，經常一周過夜3至4次，甚至達5次。偶爾顏若芳早起，會先外出幫王定宇買早餐，也會開車送王定宇到立法院上班；而王定宇則被抓包，3月5日一早在台北車站附近打卡，卻被直擊在PO文時間不久後，從顏若芳住處出門。

消息曝光後，王定宇表示是分租其中一房，要在台北有個休息處，且太太也知情。顏若芳口徑一致，強調兩人是房東與房客關係，以每個月8000元分租一房給王定宇，自己平時則與父母同住，偶爾晚歸才會到該處過夜。

王定宇、顏若芳共居疑點。（資料照）

不過，隨著該住處的格局曝光，僅主臥室有唯一一間浴室，引發各界質疑，兩人同住真的方便嗎？

今日《鏡週刊》再曝光49張照片打臉兩人的分租說，指去年11月前，顏若芳確實多住在大同區天水路住處，但11月起開始頻繁進出爆與王定宇同居的安西街住處，只要王定宇到台北洽公，幾乎都可看見顏若芳身影。

光是去年11月的前兩周，兩人至少有3次被直擊同居過夜，其中第二周逢王定宇老婆生日，但王並未返回台南。該刊報導也以去年12月為例，13日起，王定宇連續5個晚上都在台北過夜，其中14日中午，顏被拍到開車載著王返家，之後兩人又一起出門；晚上約6點半，王定宇自行返家，約3小時後顏開車回家，隔天早上兩人又一起出門，可見並非如顏若芳所稱跑攤太晚才去住。

此外，今年3月第一周，兩人分別在1日、2日、4日都被週刊拍到共同過夜，5日王定宇生日的第一時間，也是和顏若芳一起待在「租屋」處。

(中時新聞網)