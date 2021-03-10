侯佩岑與媽媽林月雲近日上陸綜《婆婆和媽媽》，不過林月雲在節目上提及昔日小三過往，據傳是為了拿到高達6500萬台幣酬勞，導致侯佩岑發文道歉也無法止血，對此名嘴楊月娥發文諷刺：「不犯錯就不用懺悔」，引發網友議論。

林月雲在節目上重提小三過往，引發大批網友反彈，名嘴楊月娥則在臉書引用佛法受持五戒：「不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒、不犯戒律，引以為鑒」，提及林月雲二度介入閨蜜婚姻是犯邪淫戒，至於節目主持人劉寶傑公然在節目上怒譙侯佩岑母女，為了6500萬台幣酬勞不惜再揭小三史，讓她怒斥：「臉都不要了，也算妄語」。

皈依佛法受持五戒：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒 不犯戒律 引以為鑒 林月雲二次介入閨蜜的婚姻是犯邪淫戒，劉寶傑譙侯佩岑母女為6500萬揭小三史，臉都不要了，也算妄語吧！ 過去就讓他過去吧！ 這堂課學到了什麼？ 不要把快樂建築... 由楊月娥發佈於 2021年3月9日 星期二

楊月娥表示在感情上必須自我約束，即便再愛也不應該奪人幸福，如此一來不會犯錯也就不用懺悔，畢竟愛昏頭只能後悔一輩子，對於林月雲重提過去2度搶閨蜜老公的過往，她則強調：「揭人瘡疤會很痛，顧及他人感受莫自私，網路走過永留傳三思」，但最重要的是「不要把快樂建築在別人的痛苦上」。

對此，網友也紛紛留言：「再冷，也不該拿別人的血來暖自己」、「心中道德再怎麼愛和貪婪，都不該奪人幸福，這樣做心中無慮嗎」、「感情方面是無法控制，但是內心道德底線是可以自己決定」，對於網友反問：「妳可以不提，不是更好？」楊月娥則高EQ回覆：「有道理，你也無視就更好。」

(中時新聞網)