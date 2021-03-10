金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2021年1月底，國銀對中小企業放款餘額達7.84兆元、月增309.88億元，較去年同期不增反減89億元明顯回溫。對於今年國銀對中小企業目標新增放款，金管會表示，目前仍與相關部會及銀行業者討論中。

金管會表示，截至1月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額66.86％、月減0.16個百分點，占民營企業放款餘額68.84％、月減0.24個百分點。中小企業平均逾放比0.34％，持平去年12月表現。

銀行局副局長黃光熙表示，據銀行局統計，1月對中小企業新增放款較多的前5名國銀，依序為中信銀139.1億元、國泰世華銀115億元、台新銀87.3億元、永豐銀72.3億元、聯邦銀34.6億元，清一色為民營銀行。

不過，若以對中小企業累計放款餘額而言，截至1月底的前5名國銀，依序為一銀7859.3億元、合庫7654.1億元、臺企銀6261.2億元、華銀5943.5億元、兆豐銀5333.4億元，全數仍為公股行庫。

(時報資訊)