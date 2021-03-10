台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路商沛波(6248)2月自結營收2.02億元，月減38.13%，也較去年同期減少23.55%，今年前2月自結營收5.28億元，較去年同期成長17.24%。公司看今年鋼筋需求暢旺，營運前景持續樂觀。

沛波表示，受到農曆春節假期工作天數減少，影響2月營收表現，加上去年過年在1月，營收比較基期不同，但從前2月營收來看，因鋼筋單價較109年成長15%，故整體表現優於去年同期，並預計從3月起營收會回到正軌。

根據投資台灣事務所統計，截至今年2月25日，投資台灣三大方案中有820家公司通過審核，總投資金額約為1兆1,945億元，其中在「台商回台投資」方案項目，截至109年底有209家公司通過審核，總投資金額約有7,925億元，且大廠商在前年均已擬定投資計畫，並在近期建廠及建置產線，故國內對鋼筋等建築材料需求持續暢旺。

沛波總經理葉俊良表示，除了台商回台投資積極，加上台積電等公司在國內擴廠以及都更案陸續進入興建期，鋼筋整體市場展望佳，在近日鋼價走高且國內鋼筋需求強勁下，沛波今年營運業績可望再提升，公司對未來業績展望維持正向看法。

(時報資訊)