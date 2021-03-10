工紙大廠榮成(1909)受惠中國大陸春節開工率高，2020年2月本業營運持穩高檔，自結稅前每股盈餘（EPS）0.12元。累計前2月自結合併營收78.97億元、創同期新高，歸屬母公司稅前淨利4.65億元、稅前每股盈餘0.36元，較去年同期顯著由虧轉盈。

榮成2021年2月自結合併營收32.51億元，雖月減30％、降至近9月低點，但年增達1.18倍，為僅次於2017年的同期次高。營業利益2.65億元，雖月減41.32％、但年增達15.63倍，使營益率8.15％，雖低於1月9.73％、但遠優於去年同期1.07％。

在本業營運持穩高檔下，榮成2月歸屬母公司稅前淨利1.62億元，雖月減46.22％，但較去年同期虧損0.62億元大幅轉盈，稅前每股盈餘0.12元，低於1月0.24元，但較去年同期每股虧損0.05元顯著轉盈。

合計榮成前2月自結合併營收78.97億元、年增達74％，改寫同期新高。營業利益7.17億元、年增達2.96倍，使營益率達9.88％，遠優於去年同期3.99％。歸屬母公司稅前淨利4.65億元、稅前每股盈餘0.36元，較去年同期虧損0.18億元、每股虧損0.01元大幅轉盈。

榮成在兩岸造紙廠稼動率恢復正常水準，且市場需求轉強、工紙售價提升帶動下，營運自去年下半年起逐步走出谷底。由於工紙售價漲幅高於廢紙成本漲幅，利差擴大配合春節前需求轉強帶動，使得1月稅前獲利站上近34月高點。

雖然因適逢春節工作天數較少，使榮成2月營運表現較1月下滑，但整體表現仍持穩近期高檔水準。加上去年受新冠肺炎疫情封城管制影響，榮成中國大陸廠區延後復工，在比較基期較低、工紙售價及市場需求暢旺下，榮成首季營運表現可望優於去年同期。

展望後市，榮成2019年起3年投資約70億元，於彰化二林廠添購年產能20萬噸的新紙機、淘汰1台舊紙機，並針對紙箱廠進行舊設備汰舊換新與自動化智慧化升級改造計畫，預期今年投資完成後，將增添台灣事業群營運成長動能。

(時報資訊)