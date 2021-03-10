全球家用健身維持熱潮，岱宇(1598)2月營收達12.1億元，較去年同期大幅成長202％，前2月合併營收為25.5億元，較去年同期成長206％，雙雙改寫歷年同期新高記錄。

岱宇表示，受惠全球居家健身風潮狂熱絲毫無退燒跡象，挹注旗下SOLE、XTERRA及SPIRIT品牌於歐美地區銷售依舊暢旺，雖短期整體訂單出貨表現仍持續受全球航運缺櫃而有遞延之影響，惟旗下主要客戶持續加大家用健身器材訂單拉貨力道，推升集團於家用健身器材接單表現仍呈現高水位，有望挹注2021年上半年將持續維持旺季水準。

岱宇指出，集團亦同步積極拉升整體產能稼動率表現，包括積極優化兩岸生產基地產線效率，旗下台灣彰化全興廠、中國嘉興廠皆已進行兩班式生產，並加速推動台灣擴建新廠計畫，期待未來隨著整體產能的提升，放大集團整體營運效益的挹注。

展望2021年第一季，岱宇持審慎樂觀看法。岱宇看好旗下各品牌接單表現隨著客戶需求高漲而保持良好水準，居家健身新生活常態持續創造家用健身器材良好銷售環境，包括XTERRA品牌仍採取多產品線佈局，目前主要電商客戶Amazon已積極協調預定今年上半年產能，其次，SPIRIT品牌訂單能見度隨著北美經銷商拉貨需求而同步推升至今年下半年等，以期未來整體營運隨著各品牌業務接單接續斬獲而保持良好成長銷售動能，創造集團營運更上層樓。

(時報資訊)